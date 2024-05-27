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溫傑：產品高端化兼全渠道銷售 帶動恒安國際增長

【明報專訊】恒安國際（1044）專注家庭生活用品，三大核心產品包括紙巾、衛生巾及一次性紙尿褲，分別佔2023年收入的57.8%、26.0%、10.9%，餘下5.3%為其他產品。

業績方面，經過2022年的不景（利潤率及每股盈利均按年下跌）後，2023年業績明顯改善。期內收入及公司權益持有人應佔利潤雙雙按年顯著上升，後者升幅約45.5%至28億元人民幣。根據管理層表示，收入增長主要受惠於全渠道銷售策略（傳統渠道加上電商，以及其他新零售渠道，例如抖音）及品牌形象持續提升；原材料價格於下半年回落加上產品升級，進一步推升盈利。管理層預期，今年收入將保持穩定，提升業績能見度。

此外，集團的財政實力亦甚為穩健，負債比率顯著改善至約69.8%（2022年為87.2%），淨負債比率約為負26.4%，主要受惠於集團減少高成本債務。管理層表明將繼續致力優化負債比率，並保持穩健的淨現金狀况，以維持健康的財務狀况。

針對集團發展策略，管理層相信，雖然內地經濟發展仍面臨不確定因素，但消費者對高品質、多元化產品的需求將持續上升。事實上，目前內地紙巾用品及成人失禁用品滲透率仍處偏低水平。

隨着人民衛生意識不斷加強，加上消費者持續提升對產品質量的要求，中長線而言，個人及家庭衛生用品行業向高端化及精細化發展的方向將日趨明顯。

基於此判斷，恒安持續加大產品升級及高端化和品牌形象提升，以建立品牌差異化，有利集團在市場競爭中突圍而出。以產品作例子，集團升級紙巾系列「雲感柔膚」及衛生巾系列「萌睡褲」，並推出高端紙尿褲「Q • MO」及衛生巾系列「天山絨棉」等。透過建立品牌形象及提升產品品質，有助帶動業務銷售增長。

展望未來，集團將「多箭齊發」，包括研發更多高品質及多樣化產品、提高紙巾生產的成本效益，以及增加各生產基地的產能。以最後一點為例，去年集團的年產能約為147萬噸，目標今年將在湖南、湖北、廣東等地相繼完成增加產能，以迎合市場情况和滿足銷售增長的需求。

最後值得一提的是集團電商及新零售渠道發展，去年相關銷售收入增長超過17.7%至超過71.6億元人民幣，佔集團整體銷售比例上升至約三成。未來集團會進一步優化此渠道，重點是避免線上線下互相競爭，而目標則是增加品牌知名度和市場份額。具體方案包括持續大力拓展電商品牌旗艦店及新興渠道；以及透過直播銷售及其他社群活動與消費者互動，加強與年輕消費群體的聯繫。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]