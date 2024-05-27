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袁國守：「主權AI」崛起 受惠股伺機增持

【明報專訊】港股未能一舉攻克2萬大關，上周回吐逾900點，算是市場預期之內，因畢竟從4月低位16,044點計，僅一個月飈逾3000點，技術超買後調整，相當合情合理。恒指上周五收報18,608點，跌259點或1.38%，稍低於20天線18,632點，先看能否守住此水位；若否，技術派估計，短期或進一步調整至18,200至18,300點。

看遠一點，港股能否再上一層樓，仍取決於內地會否再有救市措施出台，以及人民幣匯價走勢，而近期成交暢旺，北水和外資續眷戀港股，故後市可審慎看好。但要留心，阿里巴巴（9988）、百度（9888）及騰訊（0700）分別下調AI模型產品價格，投資者或憂慮AI相關業務的變現能力，可能限制大市向上動力。

反觀，AI龍頭股Nvidia（美：NVDA）首季業績沒令市場失望，且第二季業績展望也高於市場預期，股價突破千美元；有分析認為，由於全球各國亦開始採購晶片，以加快「主權AI」（國家利用基建設備及數據等產出AI之能力）發展，故AI產業值得繼續看俏，相關股份可伺機增持。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]