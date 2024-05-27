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摩根大通亞洲：再跌穿80元關 阿里沽23343

【明報專訊】恒指上周失守萬九點關，全周跌逾900點或4.8%。當中阿里巴巴（9988）跌穿80元關。報道指阿里巴巴、百度（9888）及騰訊（0700）分別下調AI模型產品價格，投資者或憂慮AI相關業務的變現能力。阿里好倉於上周四錄4600萬淨流入。如投資者想博反彈可留意阿里購（21311），行使價90.05元，實際槓桿8.8倍，2024年9月25日到期。如認為後市仍有下跌空間可參考阿里沽（23343），行使價70.7元，實際槓桿8.2倍，2024年8月26日到期。

另一AI概念股聯想（0992）上周曾破頂，市場憧憬集團旗下AI PC筆記型電腦的滲透率有望提升。如投資者想短線追入可留意聯想購（21051），行使價13.4元，實際槓桿4.7倍，2024年12月24日到期。趁高做淡可參考聯想沽（25072），行使價9.27元，實際槓桿4.5倍，2024年9月25日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]