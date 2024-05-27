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陳永傑：美失業人數升 減息機會增

標籤：陳永傑

【明報專訊】近期美國公布的經濟數據，反映經濟轉弱的情况有所增加，5月9日所發布的美國上周新申領失業救濟人數增加2.2萬人，升至23.1萬人，多過市場預期。

三藩市聯儲銀行總裁戴利指出，一旦就業市場惡化，聯儲局將會考慮減息。美股三大指數齊齊揚升，減息機會增加，不僅有利美國股市樓市，全球股樓亦然。

美國首季國內生產總值（GDP）按季年率初值增長1.6%，遠遠低於市場預期的2.4%，以及去年第4季的3.4%，成為掀起經濟數據走弱的序幕，及後偏軟的數據陸續有來。

5月9日公布美國上周新申領失業救濟人數增加2.2萬人，上升至23.1萬人，多過市場預期，是去年8月底以來最高，反映就業市場降溫，加強市場對聯儲局今年稍後的減息預期。三藩市聯儲銀行總裁戴利即日作出反應，指出一旦就業市場惡化，聯儲局將會考慮減息。失業救濟人數數據公布後，美股三大指數上升，及後更創出歷史新高。

經濟數據放緩，油價亦偏弱，減低通脹壓力，聯儲局減息機會回升。這不但有利美股，美國住宅樓市亦展現強勢。

美樓市較美股滯後，預料美股繼續強勢，可令美國樓市穩步上揚。今年2月美國樓價按月升幅0.4%，按年計則勁升6%以上，比1月只上升5%以上升幅，有擴大趨勢。

美股美樓市向好，亦會擴散到世界各國的股市及樓市，對於全球經濟及消費力影響都是正面。加上國際油價亦徘徊於每桶80美元左右，亦會拖低通脹，有利聯儲局減息。據筆者觀察所得，聯儲局今年9月減息0.25厘的機會約五成。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]