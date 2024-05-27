廖偉強：地產代理可借鏡內地餐飲業

筆者認為，內地人正不斷進步，但香港人則原地踏步，就出現了這種反差。面對逆境，部分香港人不夠團結，而近年更對生活有很多抱怨，加上經濟差，消費大減。正值這個時候，內地提供很多便利及交通配套方便香港人往來，令香港人開始熱中北上，享受「平靚正」的假日消費。此外，內地有「三平」的優勢，即「租金平」、「食材平」及「人工平」，這樣的條件下，餐飲業老闆們能做到「輕資本經營」，加上香港人源源不絕去消費，很多食肆生意都旺爆。

內地品牌進駐香港，同樣是朝着這3個原則經營；租金方面，目前香港租金已回落很多，風險相對低；食材方面，由於兩地交通便利，容易輸出低價的優質食材到香港；至於人工方面，部分內地品牌輸入勞工，以及智能化工序，減低工資成本；如此，這些品牌在港也能經營得好。

香港地產代理的經營模式，其實也值得參照內地食肆這種「輕資本經營」模式。以往舖租佔代理很高成本，但在現今自媒體及超級個體時代，店舖價值已下降。雖然地舖還有一定吸客力，但並非一定要租貴舖才可做到生意。人手方面，亦已不再是以人多取勝，而是行「精兵制」，以質素為先；在廣告方面，現在的經營方式，實在不用「鋪天蓋地」去做廣告宣傳，應該多花心思在社交媒體及網絡上，收效可能更明顯。地產代理如果能夠運用「輕資本經營」，公司的盈利亦會有保證。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]