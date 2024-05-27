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布少明：樓市吸金力強 市場信心靠穩

標籤：布少明

【明報專訊】香港樓市經過早前數個月因「撤辣」帶來的一輪「急攻」之後，交投氣氛略見冷卻，但整體來說，期內樓市仍是「旺丁旺財」，一手表現尤其耀眼。近期大型新盤銷情亮麗，發展商繼續沿用「貨如輪轉」策略，冀保持新盤「熱度」及帶動整體交投氣氛。據美聯物業研究中心綜合屋宇署資料顯示，3月份私人住宅落成量錄1381伙，較2月僅1伙大升。若以今年首季合計，共有4975個私人住宅單位落成，較去年第四季按季升逾32%，連升3季，並創一年新高，可見短期一手「掛帥」的勢頭未改。

近期市場信心趨穩，反映業主持貨信心的美聯信心指數最新報62.1點，雖然按周跌1.3%，但目前數值仍高於平均值，代表業主持貨信心靠穩，相信樓市短期將步入鞏固期，暫呈穩中向上之勢。若從業主放盤情况及心態去分析，在「全撤辣」初期，不乏急於沽貨業主趁勢加速放盤，但隨着不少筍盤陸續被市場吸納，加上業主持貨力增，導致放售盤於連升兩個月後，近月數量稍回落。據美聯物業網站顯示，最新放售網盤量錄36,820個，按月微回落0.5%，反映業主持貨力提高，市場信心與日俱增。

個人認為，當下整體樓市購買力仍然充沛，只是普遍買家抱持「執筍盤」心態，與賣方形成拉鋸，令交投短期回落。展望後市，最近香港股市表現明顯改善，有助帶動樓市氣氛；另方面，雖然近月美國聯儲局在息口議題上「時鷹時鴿」，但息口料已見頂；加上今年正值美國大選年，根據「往績」去推測，時任政府往往會傾力谷經濟，以爭取選票連任。所以今年踏入減息周期機會大，相信有望帶動二手交投穩中向好，刺激買家重新加速入市，樓市續走強是指日可待。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]