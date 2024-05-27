馬泰陽：資金湧新盤 啟德最吸金

若以地區劃分，啟德區成為「撤辣」後一手吸金最多的地區，涉及金額達到159.2億元。啟德的交通或是配套設施，近年逐漸完善，能滿足住戶的基本需求。啟德區屬新盤供應重鎮，加上有多個特色單位均能享有維港海景，吸引中產人士關注。該區更吸引一批「專才」進駐，相信因為他們對新盤情有獨鍾，而且心儀大屋苑及會所，加上部分啟德新盤屬名校網，有利專才子女入讀，造就啟德區成為最吸金的地區。若以啟德區平均每宗一手金額計算，高達1948萬元。香港仔和鴨脷洲吸金力次強區。近年來，黃竹坑站附近有多個新盤推出，加上地理位置優越，吸引不少中產和專才前來置業。值得注意的是，近期吸金力強地區都鄰近鐵路站或鐵路站上蓋，反映鐵路盤有一定的承接力。

事實上，「撤辣」後樓市重回正軌，吸引用家或投資者趁機入市，一手及二手的表現均見上升，當中不少是專才來港置業，為本港的樓市帶來動力。筆者相信，倘若美國如期在下半年啟動減息，相信能為市場再增添動力，屆時將進一步釋放樓市購買力。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]