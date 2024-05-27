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馬泰陽：資金湧新盤 啟德最吸金

標籤：馬泰陽

【明報專訊】自政府全面「撤辣」後，樓市氣氛重回熾熱，發展商加快推盤步伐，不但吸盡市場焦點，吸金力亦非常強勁，「撤辣」後不足3個月，新盤已吸引超過820億元，成功引出積存已久的購買力。據本行資料研究綜合市場消息，「撤辣」後的84日（2023年2月28日至5月21日）一手成交量達7196宗，涉及金額達844億元，較「撤辣」前84日（2023年12月6日至今年2月27日）分別升約3.6倍及約4.1倍。平均每宗一手成交金額也從「撤辣」前約1048萬元升到約1173萬元，增幅約11.9%，可見新盤吸金力甚強。

若以地區劃分，啟德區成為「撤辣」後一手吸金最多的地區，涉及金額達到159.2億元。啟德的交通或是配套設施，近年逐漸完善，能滿足住戶的基本需求。啟德區屬新盤供應重鎮，加上有多個特色單位均能享有維港海景，吸引中產人士關注。該區更吸引一批「專才」進駐，相信因為他們對新盤情有獨鍾，而且心儀大屋苑及會所，加上部分啟德新盤屬名校網，有利專才子女入讀，造就啟德區成為最吸金的地區。若以啟德區平均每宗一手金額計算，高達1948萬元。香港仔和鴨脷洲吸金力次強區。近年來，黃竹坑站附近有多個新盤推出，加上地理位置優越，吸引不少中產和專才前來置業。值得注意的是，近期吸金力強地區都鄰近鐵路站或鐵路站上蓋，反映鐵路盤有一定的承接力。

事實上，「撤辣」後樓市重回正軌，吸引用家或投資者趁機入市，一手及二手的表現均見上升，當中不少是專才來港置業，為本港的樓市帶來動力。筆者相信，倘若美國如期在下半年啟動減息，相信能為市場再增添動力，屆時將進一步釋放樓市購買力。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]