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延期年金合年輕在職人士

【明報專訊】香港按揭證券全資擁有的香港年金公司近日推出「香港年金計劃」優惠，包括指定保費的年金金額增加25%，本欄早前已詳細介紹，惟申請人必須為60歲或以上本港永久居民，若未「登六」暫無緣享受此優惠。但不用擔心，市場上的年金產品種類眾多，除了如香港年金的「即期年金」外，還有「延期年金」，適合距離退休年齡較遠的在職人士，而保險公司更不時推出「升級版」的延期年金，若有意部署退休計劃，不愁沒有合適的年金產品選擇。

明報記者 袁國守

香港人平均壽命愈來愈長，生活成本卻愈來愈高，因此宜未雨綢繆，盡早為退休作好部署，其一逐漸流行的做法是投保年金（Annuity）例如香港年金計劃，好讓退休後有得「咬長糧」。簡單來說，年金是一種長期保險產品，並非銀行存款或儲蓄計劃，而年金的作用是幫助投保人把資金轉化為長期穩定現金收入，讓其有紀律地使用退休積蓄以應對長壽所帶來的財務風險。運作方面，投保人將資金（一筆過或分期供款）交予保險公司，其後可即時或於指定年期或年齡開始，分期獲得保險公司派發的年金收入，直至合約訂明的時期。

現時市場上的年金產品有多種，如香港年金計劃屬於「即期終身」年金；顧名思義，即期年金沒有累積期，年金持有人一次過繳付保費後，隨即可每月領取年金收入，直至百年歸老。這類年金較適合於退休前已儲備了一筆資金的退休人士，在退休後立即選擇以儲備購買即期年金，即可確保日後每月有收入，不用再花時間管理。

若距離退休還有好一段日子，則可考慮「延期年金」，大部分延期年金計劃均以分期供款方式繳付保費，例如5年、10年，甚至更長時間，讓投保人在年輕時以定期儲蓄方式累積資金，並在退休時把資金轉化為穩定年金收入，以供退休生活之用。目前市場上合資格延期年金保單（QDAP）所繳付的保費更可扣稅，扣除總額為每課稅年度最高6萬元，而此扣稅額是與可扣稅強積金自願性供款（TVC）共同使用。

恒生保險最近進行一項調查，訪問了近550名年齡介乎18至65歲的本港在職人士，調查顯示，只約22%受訪者有信心自己有充足的退休儲備，當中約70%表示較早時候已安排好退休儲蓄計劃，約61%已將創造被動收入的策略納入了他們的退休計劃中。另外，調查的所有受訪者中，只有不足三分之一已購買延期年金，但約50%表示現正考慮或計劃購買延期年金，以確保退休後有穩定的收入來源；當中尤以年輕人對延期年金的興趣最為濃厚，有近60%的年輕人熱中於此類計劃。此外，恒生保險表示，近年來，年輕客群投保延期年金的數字與日俱增，在2023年，31至40歲客戶投保延期年金的人數，較2019年延期年金首推時顯著增加1.5倍。

留意總內部回報率非保證

有見及此，恒生保險推出升級版「晉盛」延期年金人壽保險計劃，為認可合資格延期年金產品，故投保的納稅人可申請稅務扣減，最高可節省10,200元稅款。該延期年金提供不同計劃選項，包括5年或10年保費繳款期、配以不同的累積期及年金期，以及港元、人民幣和美元保單選擇。

假設投保人為一名45歲非吸煙男性，於年金期內（假設為20年或30年），所派發的年金及每年紅利均被提取，預計保單期滿時，港元/美元保單的預期總內部回報率為3.79%至4.35%，其中保證回報率為1.9%至2.65%；人民幣保單的預期總內部回報率為2.6%至3.19%，其中保證回報率為0.44%至1.27%（見表）。須知道，總內部回報率並非保證，回報取決於投保人所選擇的保費繳款方式、供款期、累積期、年金期及年金入息提取方式，而內部回報率已包含月繳及年繳保費繳款方式。最後一提，由即日至6月30日，成功投保該延期年金可享首年保費折扣優惠，最高達34%，視乎客戶類別、年金保險計劃種類及年度化保費金額而定。還要留心，可申請作稅務扣減之保費為扣除任何推廣優惠﹙如折扣、保費豁免等﹚後所支付的淨保費。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]