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港出口升11.9%勝預期 輸往中美大增 4月進口增長放緩至3.7% 來自美貨減12%

標籤：經濟

【明報專訊】統計處公布香港4月整體出口按年升11.9%，高過市場預期的7.6%，升幅亦較3月的4.7%有所擴大；進口則由按年升5.3%放緩至3.7%，並低於預期的6.8%。貿易逆差為101.94億元，預期逆差為394億元。政府發言人指月內輸往內地和美國的出口明顯上升，惟歐盟有所下跌；另一方面，月內進口自美國貨值大減12.2%，有學者指企業因中美關係緊張而透過東南亞國家轉運貨品，避免直接輸往香港，以降低地緣政治風險。

明報記者 黃志偉

按地區劃分，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升15.7%，其中內地由3月增加12.1%擴大至21.3%（見表）、馬來西亞升38.4%、越南升22.1%。不過輸往印度和日本的出口按年跌幅擴大。

除亞洲的目的地外，輸往美國的出口有明顯改善，由3月按年跌5.4%轉升17.1%，貨值亦是2022年5月後新高。但輸往荷蘭和德國的出口則錄得跌幅，分別跌24.3%及21.5%。

進口方面，來自部分主要供應地的進口貨值按年錄得升幅，尤其越南升48.8%、韓國升47.9%、新加坡升45.1%。另一方面，來自台灣的進口按年跌19.6%；美國由升4.8%轉跌12.2%。

政府：若外部需求維持 出口續改善

按主要貨品類別劃分，期內「電動機械、儀器和用具及零件」出口按年增14.3%、進口升11.1%；至於「通訊、錄音及音響設備和儀器」和「辦公室機器」出口分別升11.7%及24%；但兩者進口貨值與3月比較均見放緩，前者轉跌3.3%、後者增幅增放緩至7.2%。

政府發言人表示，4月商品出口貨值按年顯著增長，若外部需求繼續維持，香港的出口表現應會進一步改善，儘管地緣政治局勢緊張和偏緊的金融狀况維持更久會帶來不確定性。

學者：中美緊張 透過東南亞輸港

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才指出，企業考慮到中美關係緊張或進一步牽連香港，因此透過搬至東南亞國家的工廠來轉運貨品，避免直接輸往香港，降低地緣政治風險，而進口增長放緩亦或因北上消費及出外旅遊所致。出口方面，美國近期數據反映當地經濟情况有所改善，企業擬增加庫存，相反歐洲經濟持續受鄰近地區戰爭的影響，當地消費疲弱，故上月輸往歐美出口貨值表現各異。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒認為，中線而言，內地穩經濟措施對實體經濟的支持作用仍有待觀察，其他主要央行或未急於減息，高利率環境或導致外圍經濟前景有下行壓力。歐美對內地製造業可能出現產能過剩表達關注，以及美國對中國部分進口貨品再度加徵關稅，均可能繼續為香港外貿表現帶來挑戰。