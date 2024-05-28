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瑞銀料恒指年底升至20600點

標籤：經濟

【明報專訊】恒指較1月低位累升26%，瑞銀預期至今年底可升至20,600點，較現時有11.5%的潛在升幅。瑞銀投資銀行亞太區策略師Karen Hizon表示，中資股低估值已有一段時間，該行上月將其評級上調至「超配」，是見及互聯網和消費企業利潤正在改善、企業回購和派息有驚喜改善股東回報，以及「國家隊」入市等政策支持，限制股市進一步下行的風險。今年首季新興市場基金累計減持中國股票持倉2.9%，不過她相信基金低配中資股已經在上季見底，只要企業利潤增長持續，中資股升勢可以持續。

瑞銀預期，今年恒指成分股的每股盈利按年有7.1%增長，明年料增6.9%，較過去兩年的3.6%和3.8%加快。瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，近期市場上調港股盈利增長預測，為10個月以來首次，環球投資者相當重視盈利增長和宏觀經濟，企業利潤表現強韌是推動該行上調評級的因素。

政策支持亦利好港股表現，陳志立指本港在2月撤除樓市辣稅、5月內地擴大自由行來港城市，內地則推出樓市去庫存措施，市場預期續有支持政策，有利消除情况進一步惡化的假設，提振市場氣氛。另外，市傳內地考慮豁免北水來港買港股徵收20%股息稅，假如屬實會有助港股收益率由逾3%提升至4.5%，吸引內地投資者來港。

稱北水流入強勁支持港股

資金流向方面，陳志立指北水經港股通流入相當強勁，5月以來南向交易佔港股成交達37%，高於過去平均的兩成，為港股帶來支持。事實上第二季以來北水持續淨買入港股（見圖）。另外，資金流出中國股票已在3月結束，4月以來韓國、印度等主要新興市場有資金流出，有部分區內資金流入港股。Karen Hizon則表示，印度股市已升至超貴水平，該行將其下調至「減持」評級，過去投向印度、日本股市的資金開始回流中資股。

恒指上周升至19,706點創今年高位，惟至昨日回吐4.46%，陳志立認為是指數累升兩成後的健康整固，港股回升後估值仍然較低，相對全球市場仍然吸引，未來走勢需要關注企業盈利表現，以及政策細節是否能帶動利潤上升。

看好互聯網旅遊教育板塊

對於較看好的行業，陳志立認為，互聯網企業利潤受惠於成本節約和利潤率上升，好過市場預期，並以回購和股息提升資本回報，現時的估值亦不高；內地假日消費強勁增長，疫情以來累積不少旅遊需求，澳門博彩股等旅遊相關行業可以受惠；而教育股在業務模式轉換到專業職業培訓，有強勁的需求支持。他亦看好去年以來股價落後，但基本因素不錯的消費行業，包括餐廳、體育、啤酒股。