moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

上海放寬非滬籍買房 研透過國有平台收購

標籤：經濟

【明報專訊】繼北京、深圳於4月底及5月初率先放寬部分限購政策，一線城市上海亦在「517」央行使出政策「組合拳」救內地樓市後出招。上海市住建委等4部門昨聯合印發《關於優化本市房地產市場平穩健康發展政策措施的通知》，提出調整優化住房限購政策、支持多子女家庭合理住房需求、優化住房信貸政策、支持「以舊換新」，以及優化土地和住房供應等9條政策措施。《通知》自2024年5月28日起施行。

據官方公布內容，《通知》明確調整優化住房限購政策。一是優化非滬籍居民購房條件，縮短非上海市戶籍居民家庭，以及單身人士購房繳納社會保險或個人所得稅的年限，擴大購房區域。

二是調整相關政策口徑，取消離異購房限制，調整住房贈予規定，支持企業購買小戶型二手住房用於職工租住。同時，強調支持多子女家庭合理住房需求。一是可增購一套住房；二是優化多子女家庭在個人住房貸款中首套住房認定標準。

《通知》又提到，上海將建立健全住房保障體系，探索通過國有平台公司等主體收購、躉租（整批）適配房源，優化住房保障供給；加快推進「兩舊一村」改造等城市更新，多渠道改善廣大人民群眾的居住條件和環境質量等。《通知》亦提出優化住房信貸政策：一是按照因城施策原則調整優化個人住房信貸政策；二是進一步發揮住房公積金個人貸款支持居民合理住房需求的作用，適度提高上海市住房公積金個人貸款最高額度等。