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謝仕榮：友邦總部不遷離本港 友邦大廈重建後昨開幕 續尋合適物業投資

標籤：經濟

【明報專訊】本港司徒拔道友邦大廈花5年時間重建，昨天正式開幕。對於不少企業將總部移至新加坡，友邦保險（1299）獨立非執行主席謝仕榮昨天肯定地表示，友邦管理層「絕無打算將總部遷移至其他地區」，亦對香港長遠發展有信心。

明報記者 龍彩霞

對港長遠發展有信心

友邦大廈2019年開始重建，當時已使用了50年。重建難度不小，之前亦有買家出價想收購該物業。但謝仕榮表示，當時不贊同賣掉，首先友邦大廈是「祖業」，更是友邦首個自置商業大樓，同時，友邦對香港發展有承諾，持有物業屬集團長遠發展的策略。由於以上種種原因，管理層最後敲定重建計劃，大樓繼續由友邦保險全資擁有及自用。謝表示每個部門都要交租，當然租金會以合理價收取。雖然現時不少公司實施在家工作，但友邦有1.8萬個從業員，租用不同地區辦公室，若他日租金上升，會難以控制成本，故要有自置物業。

當問到在內地會否再有其他物業？謝表示，上海已有自置物業，最新在北京也有。未來廣州或深圳都有機會購入自置物業。至於會否考慮在香港再購物業？謝仕榮表示，考慮價格及有沒有需要。首席執行官兼總裁李源祥表示，保險公司投資策略以長線為主，房地產是十分合適投資資產的類別，房地產物業僅佔總投資額單位數百分比，未來會繼續尋找合適物業，在適當時機增加投資。

雖然早幾年新冠疫情在全球大流行，但復常後友邦在內地加香港新業務價值在2023年佔57%，即已經超過其他市場。年屆86歲的謝仕榮在友邦工作超過半世紀，他寄語「年青人要硬淨」。如2009年金融海嘯時，友邦憑實力脫離美國國際集團（AIG），在香港上市時一躍成為全球保險公司類別中最大IPO，紀錄保持至今。友邦對收購不抗拒，如2022年收購藍十字，以及在菲律賓收購MediCard。

全港首公司總部設室內緩跑徑

位於司徒拔道1號的新友邦大廈容納約1800名員工，集團約1300人會遷入，友邦香港另有約450人。大廈總建築面積約為2.36萬平方米，共22層。友邦集團首席投資總監康禮賢帶領傳媒參觀新大廈設施，包括全港首家公司總部大廈設有全長200米、環繞大廈的室內緩跑徑、室內健身室和多功能體育館等。大廈內亦有員工食堂及咖啡店。友邦大廈亦實驗ESG理念，設有雨水收集及儲存系統為食堂新鮮香料植物即菜園種植供水。康禮賢表示，建築用料可以循環再用。