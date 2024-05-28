ASM反對招商局中國基金執董連任

此外，另一專門投資具價值小型股的基金Rydal Value Fund（下稱Rydal）亦赫然現身，雖然以代表張天力於官網表態支持招商基金現有管理團隊，但亦同時要求招商基金派發可觀中期息回饋股東。

另一基金股東要求派可觀中期息

港交所披露權益網頁暫時未見Rydal披露在該基金持股。資料顯示，張天力與華盛資產管理的代表之一同名同姓。

另一方面，招商基金的第二大股東Lazard Asset Management（下稱Lazard）沉寂約一年半，昨日首度披露在上周四以每股平均價14.6697元增持34.4萬股，涉資504.64萬元，持股增至14.1%。按目前Lazard及ASM於招商基金的持股合共達22.13%，與單一最大股東、持股27.59%的招商局金融控股的距離拉近。

本報曾就ASM提出反對重選簡家宜連任一事透過電話及電郵聯絡招商基金，惟截稿時尚未獲回應。招商基金股價連升兩日，昨日上升3.33%，收報14.26元，成交達358萬元。

消息人士：簡家宜或存利益衝突

ASM在其「釋放價值-招商局中國基金」官網揚言另發帖子交代反對重選簡家宜的原因。接近ASM的消息人士指出，今次出手與簡家宜同時兼任招商基金投資經理董事，以及該基金前執行董事諸立力旗下第一東方董事總經理有關，兩家機構同樣有參與人工智能、金融科技及機器人等領域投資，引起他們對簡或存在利益衝突的疑慮。

消息人士又稱，最近招商局中國基金查倉，了解到諸、簡二人任負責人員的廣利證券亦持有招商基金1.99%股權，同時中央結算紀錄又顯示廣利於招商銀行（3968）的持倉有增減，與招商基金所持招行股權或有利益衝突之嫌。

此外，以簡的會計師背景，招商基金的科技投資有多少來自簡的推薦，亦令他們存在疑問，因此提出反對重選。