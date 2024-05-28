明報記者 邱潤青

陳碧盈認為，裸買不僅是無包裝革命，也給予顧客充分的選擇權。許多消費者在購買產品之前並不知道該產品是否適合自己。但如果可以通過裸買自取所需，先行試用，就可以減低試錯成本。不僅方便快捷，更可減少源頭浪費。

Loop Store面積雖然不大，但其中構造可謂「五臟俱全」。店舖主要有售可供裸買的食品及洗護用品，亦出售有簡單包裝的本地有機商品及可重用日用品，如全棉購物袋，不鏽鋼餐具等。據陳碧盈觀察，食品類最受顧客歡迎，因此店舖主要以七彩繽紛的零食吸引顧客。陳分析，以消費者普遍喜愛的產品吸引注意力，可以有效提升購買欲，從而培養消費者對環保的興趣。

Loop Store推「租借食物袋」服務

陳碧盈又為裸買注入巧思，力求令顧客在輕鬆購買中逐漸培養自備容器的習慣。除裸買店慣常使用的包裝紙袋，Loop Store提供「租借食物袋」服務，消費者支付按金租借可重用食物袋，清洗並歸還後按金可全額退回。如重用此食物袋再到店裸買，更有折扣優惠。

陳碧盈亦留心於選品及創新，避免與其他裸買店同質化競爭。陳分享稱，店內商品有60%是本地品牌，致力於向顧客分享如蝦子麵等符合香港人口味的食品，加之貼合AIRSIDE「寵物友好」的特色，出售可供裸買及預包裝寵物食品。不過其中最有新意當屬陳碧盈於去年聯繫港島東巧手街坊婦女創辦的自有品牌「島東太太」。

結合「島東太太」推動環保

「島東太太」主要生產手工製無包裝糖果及香薰蠟燭，恒常有3名婦女參與製作。陳碧盈介紹，「島東太太」的誕生是緣分使然。通過運營小店逐步結識身懷不同技能的婦女，為鼓勵東區婦女善用空閒時間增加收入並建立自信，促進她們與社區之間的連結，「島東太太」應運而生。陳碧盈稱，生產工廠亦坐落於港島東，便利街坊就近開工。陳設想，若未來有機會結識更多有才能的巧手婦女，可能會設立新生產線，開發更多天然環保的生活用品。

目前小店運營雖然已日臻完善，不過在理想和現實之間，陳碧盈也曾做出艱難取捨。Loop Store於2021年在西灣河正式開業，曾為東區首間裸買店。但疫情後移民潮湧起，外遊及北上消費盛行，許多熟客逐漸流失，營業額隨之愈來愈低。陳碧盈稱，自己從小在東區長大，對東區感情極深，但只有積極思變求生存，才能讓自己的裸買理念廣為人知。

通過不斷嘗試在多地設市集及快閃店，陳碧盈綜合考慮衛生問題及顧客接受程度，最終選擇啟德AIRSIDE作為新的落腳點。新店舖面積較原店增大，亦新增護膚品及精油類商品。陳碧盈認為，啟德作為活力新區，既適合貼地推廣裸買理念，也可售賣較高價產品以幫助店舖營運。譬如「島東太太」手工蠟燭在啟德的客戶口碑明顯較西灣河時期為佳，便是受惠於新店可接觸到多元化客群。舖租方面，在零售業遇冷的市况下，AIRSIDE發展商南豐亦給予本地品牌發展機會，為Loop Store提供彈性特惠租金，以「基本租金加營業額分成」方式減輕舖租壓力。

陳碧盈稱，除零售生意外，同大型商業機構合作則是發展新機遇。如今許多大型公司都對ESG充滿興趣，Loop Store自去年開始受邀參與港鐵（0066）等大型公司的可持續發展主題茶會及員工活動日。委託公司會預先花費數千元向Loop Store購入一定數量貨品，確保覆蓋其運輸及人力成本，再安排Loop Store向員工提供已預先購入的無包裝產品，並講解店舖業務，推廣自家商品，員工亦可在親身體驗中加深對綠色環保生活方式的認知。