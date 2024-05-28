黃雯怡：偉易達上望60元

【明報專訊】隨着對內房政策的憧憬落地，以及騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）等大型科網股公布業績，港股進入整固階段。上周恒指從接近20,000點的階段性高位回落，按周跌約4.8%。市場關注本周五出爐的美國PCE數據，多名聯儲官員亦將發表例行講話，投資者將從中尋找降息時間表的線索。由於港股當前的估值水平仍較低，加上中國內地政府對房地產的萬億人民幣支持資金將逐步落實，預期後市恒指仍有望站上20,000點。
另外，全球最大嬰幼兒及學前電子學習產品企業偉易達（0303），早前發布業績，其全年收入減少4.3%至21.457億美元，公司股東應佔溢利則增加11.7%至1.666億美元，末期股息每股普通股48美仙。雖然偉易達上財年受歐美市場需求疲弱影響，收入減少，但毛利率改善下，帶動了溢利增長。
管理層對2025財年給予更積極的財務指引，預計電子學習產品、電訊產品、承包生產服務3個部門的收入將實現正增長。集團此前完成收購Gigaset Communications GmbH的資產收購，將對電訊產品帶來即時貢獻。亞太區的收入增長趨勢亦有望持續向好，利好今年收入增長。
值得注意的是，公司繼續維持99%的派息比率，股息率約9厘，極具吸引力。如美國下半年高息情况緩和，股價有望進一步走強，暫上望60元。