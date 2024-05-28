梁天卓：養不教 有幾錯？

雙親缺席 兒童數學中文成績較低

我有兩名中大的前同事是研究中國經濟的專家，約10年前他們發表了一篇探討中國農村「留守兒童」在缺乏父母照顧下認知發展影響的研究。全世界有許多兒童因父母外出打工而成為留守兒童——光是中國農村就有超過6100萬名兒童，其中近一半是父母雙方都外出打工的。

他們的研究發現，缺乏雙親的兒童在數學和中文考試中的成績，比雙親在家的兒童分別低5.4和5.1百分點。而稍為令人意外的是，如果父母中只有一人外出打工的話，這對兒童的認知發展影響並不大。這表明，雙親缺席對兒童教育和成長的負面影響更大，這種情况在中國農村地區尤為普遍，因此需要更多的政策關注和干預措施來支持這些孩子的發展。

在香港，父母都是上班族是常態，即使平日有工人姐姐或祖父母的照顧，以及假日父母或許可以抽空陪伴，這對學童的教育和成長有多大影響？這可能要留待其他專家再作研究。

維克森林大學經濟系副教授

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[梁天卓 經濟學爸]