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花旗：上季家族辦公室資金續投入股市

【明報專訊】花旗私人銀行發表今年第一季家族辦公室投資報告，期內家族辦公室續減持現金配置，將流動資金投入股市，雖然「神奇七俠」等美國科技股估值維持高位，不過無阻家辦對成熟市場大型股的關注，成熟市場中小型股亦吸引了家辦的興趣。今年首季債券等固定收益資產回報表現較弱，不過家辦資金續流入投資級別固定收益資產。

單就亞太區家族辦公室客戶，截至首季末現金佔資產比例較前一季降1.18個百分點至26.2%，持有現金比例較全球整體客戶的28.4%低。亞太區家辦已連續兩季增持股票，首季末佔比較前一季增0.37個百分點至40.4%，主要流向成熟市場大型股，新興市場股票配置則下降。

亞太家辦資金流向成熟市場大型股

花旗稱，家辦買入股票較分散，包括半導體股及非美國市場股票，如日本股票，對個別聚焦日本的主動型基金和ETF，以及醫療保健或生物科技和科技的投資，買入活動更顯著，沽出股票集中美國軟件股及互聯網股。

固定收益資產方面，亞太區家辦上季配置增0.83個百分點至21.9%，連續5季錄資金淨流入，其中以成熟市場投資級別債券和主權債券規模最大，買入大部分為美國國庫債券及優質金融機構債券。除中期債券外，年期較長的債券亦受買家青睞。成熟市場企業高收益債券亦錄資金淨流入。