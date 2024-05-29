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騰訊大股東將9600萬股存倉 擬部署減持

【明報專訊】騰訊控股（0700）大股東Naspers及旗下Prosus上周二（21日）更新回購計劃進展時公布，Prosus將9600萬股騰訊股票存入中央結算系統（CCASS），相當於騰訊發行股本的1%。Prosus通告表示，轉倉與去年4月及10月的行動一致，不代表Prosus和Naspers的策略有任何變化；騰訊股價昨日未受相關消息影響，收市報380.2元，升0.74%。

資料顯示，騰訊於CCASS的股份在5月22日增加9645萬股，同日高盛（亞洲）證券的倉位亦大增8298萬股，反映Prosus將騰訊股份存倉至高盛。Prosus對上一次轉倉為2023年10月，當時同樣存放約9600萬股，高盛倉位增至5億股或5.3%，至今年5月21日高盛倉位減至3.9億股或4.14%。

大摩：回購助應對大股東出售壓力

騰訊今年計劃投入不少於1000億元回購股份，於5月14日發布首季業績後，5月17日隨即重新啟動回購，以抵消南非大股東減持的影響，截至昨日，騰訊績後8個交易日累計斥資74.37億元回購1942萬股，日均回購金額約9.3億元。

Prosus早於2022年6月宣布無上限減持騰訊，最新通告指出，回購計劃推出以來為Naspers及Prosus股東創造了巨大價值，截至今年3月底，控股公司與資產淨值折讓減少了21個百分點，釋放出300億美元價值；Prosus的流通股本亦縮減21%，每股資產淨值改善8%。

摩根士丹利本周將騰訊加入本港與內地關注名單，對騰訊前景持樂觀態度，認為集團公布首季業績後，隨即恢復積極回購計劃，完全應對大股東Prosus出售股份的壓力。