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瑞銀：阿里京東發CB撐股價 或有中概股效法

【明報專訊】阿里巴巴（9988）和京東（9618）早前公布業績後宣布發行可換股債券（CB），並將所得款項用於回購股份。瑞銀亞洲股票資本市場部聯席主管張倩嘉認為，阿里和京東集資所得資金用於回購有助支持公司股價，相信今年內或有其他中概股仿效相關做法。

分析：年期較長 續期風險較高

瑞銀全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國指出，以京東而言，由於發行CB後股權將被攤薄，一般公司公布發行後股價會跌約6%至8%，惟京東公布有關操作後其股價只跌約1%至2%，股價表現尚算平穩，反映投資者對此舉動的態度正面。

網上投資平台FSMOne環球債券部助理研究經理施家頌認為，是次阿里及京東發行CB，可視為公司有較強融資能力的體現；他又指公司除可透過恒常途徑集資，亦能結合自身股權及債務融資能力融資。另鑑於阿里和京東有不俗的現金水平與短期及股權投資，再加上其業務能產生高額自由現金流，因此發行CB對一般手持該兩家公司的債券投資者影響不大。不過，施表示，投資者須留意該債券年期較長，存續期風險會較高。

另一方面，匯豐早前發表報告稱，科網股利用債券融資增強股東回報並不意外，料美團（3690）和騰訊（0700）最有可能發行CB。該報告提到，投資者應該關注四大指標，包括股價表現、離岸流動性、股東回報與現金頭寸，以及發行可換股債往績。