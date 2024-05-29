Klook：港旅遊吸引力不及周邊地區 多啦A夢特展票被港人搶購

明報記者 田越

林照圍解釋，由於港元與美元掛鈎，在美元匯率高企的情况下，港元自然值錢，相對應的，來港旅遊的成本就有所增加，旅行性價比相對於周邊地區而言較低。

同時，香港相比於泰國節日慶典較少，且原先由於低稅制而特有的購買奢侈品的優勢，也在日圓貶值的情况下不復從前光景，大部分原先在港購買奢侈品的消費者近期轉去日本搶購奢侈品。

港元美元掛鈎 訪港旅遊成本高

林照圍認為，香港應努力提升自己的特色及拓展多元化。例如Klook的數據顯示，相比於M+博物館，故宮文化博物館由於其獨特性對於遊客來說更具吸引力。近期將於7月13日至8月11日在香港尖沙咀舉辦的多啦A夢巡迴特展則更多吸引的是香港本地參觀者。林照圍指香港本地客已經預定大部分多啦A夢巡迴特展門票，因而對於吸引外地遊客並無大幫助。

雖然港府今年推出了每月舉行煙火及無人機表演等活動期望吸引更多遊客來港，但吸引力的提升仍不及周邊地區。林照圍注意到目前來港遊客多來自內地二三線城市、東南亞地區例如菲律賓等，相對應的，來自內地一線城市的遊客更傾向於去日本。

內地一線城市遊客更傾向訪日

另外，林照圍指內地其實也算是香港旅遊業的競爭者之一，他注意到內地近年基建逐漸到位，去哪裏都很方便，而且內地本身地大物博，可以去旅遊的選擇多，在消費降級的情况下旅行性價比亦有所提升。至於語言壁壘，從中長期看，在AI的發展下，語言所帶來的旅行阻礙會愈來愈小。此外，林照圍表示Klook有考慮上市，但上市進程仍在內部進行中。

早前，旅發局公布，3月初步訪港旅客約340萬人次，與疫前的2019年3月的旅客人次（586萬）比較，今年3月初步訪港旅客人次較當時少246萬人次。