CFA協會調查：全球三成受訪畢業生首選金融業

對於畢業後所從事的行業，全球受訪者認為金融業提供最佳的就業前景。今年三成的受訪者將金融業列為他們最具信心的首選行業，連續第二年排名第一（2023 年：28%）。而內地受訪者對金融業的信心最高，高達55%；香港則略低於全球平均水平，為28%。同時，調查亦顯示香港受訪者今年更追求第一份工作的穩定，相比於去年最多的受訪者選擇第一份工作做一至兩年，今年則更多人傾向於第一份工作可做三至四年。

CFA 協會亞太區考試發展高級總監楊啟之表示，在尋找工作機會時，應屆畢業生除了考慮工作的穩定性，更希望從事能讓他們有機會做出貢獻的行業，今年近一半（47%）的香港受訪者表示，公司對 ESG（環境、社會及管治）的承諾肯定會影響他們是否申請工作。

並且，畢業生亦重視專業行業資格和認證。今年的調查顯示，全球平均有82%的畢業生認為，他們需要在整個職業生涯中持續透過修讀課程及完成證書以提升技能，香港則有89%，高於全球水平。

根據CFA協會的數據，2023年10月至2024年4月期間，全球報考ESG投資證書人數達13,400，亞太區的報考人數佔10,400，香港佔其中超過八成。此次調查於網上進行，由 Dynata 於2024年3月19日至4月8日對9916名修讀學士或以上或過去三年獲得學士或以上學位的受訪者進行抽樣調查。受訪者年齡介乎18至25歲，來自英國、美國、香港特別行政區和中國內地等。