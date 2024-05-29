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旅遊業務增長帶動 世華上季收入增6%

【明報專訊】《明報》母公司世界華文媒體（0685）公布，截至2024年3月底的第四季虧損為688.3萬美元，上年度第四季虧損為212.4萬美元，每股基本虧損為0.41美仙；同期經營虧損687萬美元。季內出現虧損是由於物業、廠房、設備及無形資產減值撥備合共806.4萬美元所致。

撇除減值撥備 虧轉盈

集團第四季撇除該等撥備後除所得稅前溢利86萬美元，扭虧為盈。主要由於節省成本及就投資物業確認的公平值收益增加。同期調整後除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為198萬美元，上年同期則錄得調整後LBITDA為56.5萬美元。

第四季營業額按年升5.7%至3317.3萬美元，增加主要由於旅遊分部於全球旅遊復蘇的情况下保持增長勢頭，營業額按年增加168.8%至771.3萬美元；同期港台出版及印刷分部營業額828.4萬美元，按年減8.33%，但稅前分部虧損為132.9萬美元，較上年同期虧損190.3萬美元收窄。

全年業績方面，世華截至今年3月底全年虧損1290.7萬美元，上年度虧損為24.5萬美元，每股基本虧損0.76美仙。公司宣派年度中期股息每股0.15美仙，按年持平。

萬華上季營業額升逾4%

旗下萬華媒體（0426）截至2024年3月底的第四季虧損517.6萬元、按年收窄23.4%；同期營業額1077萬元，按年升4.2%，不派息。