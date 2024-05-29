彭博：減價促銷奏效 iPhone上月內地出貨量增逾五成

優惠料延續至「618購物節」

這是iPhone在中國的出貨量，繼3月之後連續第2個月反彈。彭博社根據中國信息通信研究院發布的數據推算，iPhone的中國出貨量在3月按年增長約12%，扭轉今年1至2月春節期間的37%按年跌幅。對於iPhone來說，4月傳統上是銷量較低的月份，購買量的輕微變化都可能造成大幅波動。

蘋果及其中國經銷商近期一直減價促銷，這些優惠料將延續至中國電商平台的年中促銷活動「618購物節」。行業追蹤機構IDC分析師Will Wong指出，從iPhone近期的價格折扣可以看出，蘋果正為「618購物節」做準備。彭博行業研究的分析師指出，iPhone不斷萎縮的中國市場份額，可能快將穩定下來。彭博社本月早前公布的調查指出，受手機升級的需求帶動，蘋果已重新成為中國消費者最喜歡的智能手機品牌。

（綜合報道）

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