moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

彭博：減價促銷奏效 iPhone上月內地出貨量增逾五成

【明報專訊】彭博社報道，受惠於連串減價促銷活動，iPhone上月在中國市場銷售反彈，出貨量按年增長逾五成。根據中國信息通信研究院（CAICT）的最新數據，中國智能手機4月出貨量回升，其中約350萬部來自外國品牌。在中國市場，iPhone手機在外國品牌佔絕大多數，意味這350萬部出貨量主要來自iPhone。與去年4月同樣主要來自iPhone的230萬部外國智能手機出貨量相比，iPhone今年4月在中國市場的出貨量按年急增52%。

優惠料延續至「618購物節」

這是iPhone在中國的出貨量，繼3月之後連續第2個月反彈。彭博社根據中國信息通信研究院發布的數據推算，iPhone的中國出貨量在3月按年增長約12%，扭轉今年1至2月春節期間的37%按年跌幅。對於iPhone來說，4月傳統上是銷量較低的月份，購買量的輕微變化都可能造成大幅波動。

蘋果及其中國經銷商近期一直減價促銷，這些優惠料將延續至中國電商平台的年中促銷活動「618購物節」。行業追蹤機構IDC分析師Will Wong指出，從iPhone近期的價格折扣可以看出，蘋果正為「618購物節」做準備。彭博行業研究的分析師指出，iPhone不斷萎縮的中國市場份額，可能快將穩定下來。彭博社本月早前公布的調查指出，受手機升級的需求帶動，蘋果已重新成為中國消費者最喜歡的智能手機品牌。

（綜合報道）

[國際金融]