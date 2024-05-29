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日圓美元套利交易 1年回報18%

【明報專訊】日圓套利交易持續火爆，交易員預期日本央行的加息信號，可能仍不足以提振疲弱的日圓。投資者幾乎毋須成本借入日圓、購買美元，從中賺取逾5%收益。隨着日圓兌美元顯著貶值，令這套利交易在過去12個月總回報率達18%。

分析：倘利差仍存 市場不願長倉日圓

野村國際G10貨幣現貨交易主管Antony Foster指出，即使日本央行在6月加息，只要日、美利差仍然存在，市場也不願長倉日圓。自今年初以來，日圓兌美元匯率已跌約10%，成為G10貨幣中跌幅最大的貨幣。

掉期市場已反映日本央行今年再加息0.27厘的預期，交易員押注90%概率最快在7月加息0.1厘。分析認為，由於市場已將加息因素考慮在內，日本央行的加息信號作用有限。日圓兌美元在4月29日曾低見160.17，是1990年以來首次跌穿160關口，此後日本當局疑一周內兩度入市干預。Stonex Financial 駐新加坡外匯交易員Mingze Wu表示，日本央行任何舉措可能都為時已晚，套利交易需求有利於沽空日圓。美元兌日圓的風險，傾向於上行至日本央行干預前的水平。

荷蘭合作銀行（Rabobank）外匯策略主管Jane Foley指出，日本央行及財務省可能希望避免更多干預，但只要日本經濟數據疲軟，而美國數據強勁，再次干預的風險仍存在。

（彭博社）

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