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姜靜：加元短期前景黯淡

【明報專訊】過去一周，在一系列好於預期的經濟數據和央行官員鷹派發言的影響下，市場預期多個主要央行將再推遲減息時間，英倫銀行減息時間由8月推後至9月，紐儲行由10月推後至11月，澳儲行甚至從12月至推後至明年2月。在調整貨幣政策的路徑預期趨於同步，整體匯市波動維持較低水平。唯獨是加央行和歐央行，6月開始減息預期維持不變，前者或打破慣例，先於美聯儲減息。

過去幾周公布的數據顯示加拿大經濟活動逐步降溫、通脹如期放緩，大致滿足減息的條件。目前互換市場數據顯示對加央行6月減息的押注超過六成，但對美聯儲6月減息押注為零。鑑於加國經濟先現疲態，加央行大機率早於美聯儲開始行動。除美加經濟基本面分歧，加央行率先減息的判斷亦基於不同的財政狀態和負債比例。加元在減息周期開始後會有所走弱，前景較美元和英鎊等黯淡。加元淨空倉連續3周增加，非商業投資者所持淨加元空倉合約數目，由4周前的6.3萬張增至上周的9萬張，顯然是為減息部署。

另外，筆者留意到油價對加元的影響不對稱。由於結構性原因（加拿大的石油出口利潤，近年被大比例派發作企業股息，流向境外投資者，而非留作直接投資帶動經濟，故油價對加國實體經濟影響下跌），近年油價上升時，與加元走勢相關程度轉弱，但相反則不然。因此在油價高企時，加元獲得支持有限，相反在油價回落時，對加元的打擊未有明顯減少。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]