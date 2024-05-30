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活在灣區：梁錦松：大灣區醫療融合互補優勢 內地藥物價格廉宜 港創新藥使用靈活

【明報專訊】港人北上消費購物蔚然成風，最近港人在內地尋求高性價比的服務範疇延伸至醫療領域。醫療服務覆蓋內地及香港的新風天域集團，最近擴大旗下的香港腫瘤醫療服務規模，集團聯合創始人兼董事長梁錦松表示，內地在藥物價格方面確具優勢，但香港的優勢在創新藥使用上，認為大灣區醫療融合可互補優勢。

明報記者 劉敬華

最近愈來愈多港人選擇北上就醫，新風天域集團聯合創始人兼首席執行官吳啟楠表示，港人北上就醫是個新趨勢，以該集團在深圳的醫院為例，去年下半年開始有來自香港的患者，去年9月香港病人佔新病人比例約5%，至去年11月比例已升至10%，目前已增至20%，增長趨勢十分明顯，在此趨勢下，旗下的深圳醫院已設港人服務專區，並提供廣東話服務。

深醫院兩成新病人來自香港

對於港人北上就醫，梁錦松指出，內地醫療確有很多優勢，尤其是藥物價格的優勢，以一種肺癌藥為例，同一種藥，同一個患者，在香港每月藥費達5.5萬港元，在內地每月藥費只需4500元人民幣，差距如此巨大，主要由於內地藥物是由政府集體採購，此採購機制非常有效，大規模的採購有助降低藥價。香港綜合腫瘤中心聯合創辦人潘冬平表示，港人前往深圳愈來愈方便，加上內地醫療服務價格較香港廉宜，對於負擔不起本港私院治療費用，到本港公立醫院求醫則要面對較長時間輪候的重症患者，或會考慮北上就醫，預期隨着大灣區逐步融合，港人北上就醫將無可避免成為趨勢。

高永文：香港癌症患者存活率較高

不過，香港行政會議成員高永文表示，不擔心港人北上就醫，因為香港醫療服務也有自身的優勢，如醫療領域與國際接軌，使用創新的治療模式，特別是在腫瘤方面，目前香港癌症患者存活率較內地高，本港醫生對國際最新癌症醫學研究的掌握較快較好，是其中一個原因。梁錦松指出，香港醫生的訓練模式與歐美等地區接近，醫療體系也較接近西方，可快速汲收西方的創新治療方案，而且在藥物方面，海外藥物在香港審批上市的時間相對內地為短，加上即使是未註冊藥物，香港也有「指定患者藥物使用計劃」（Named Patient Program），令香港在使用創新藥方面有一定的靈活性。

吳啟楠：港可擔醫藥樞紐角色

吳啟楠認為，雖然大灣區已推出「港澳藥械通」，但目前引入藥品的規模不算大，香港在引入創新藥方面仍有很大優勢，更認為在大灣區醫療融合上，香港可擔當大灣區醫藥樞紐的角色，協助內地創新藥走向國際，及海外創新藥進入內地。梁錦松補充，內地及香港醫療各具優勢下，大灣區醫療融合可互補優勢，為區內民眾帶來更優質的醫療服務。高永文也指出，內地及香港醫學界增加交流，將有助提升內地及香港的醫療服務水平，包括醫學水平及管理水平，認為內地及香港的醫療服務可同步提升。

人口老化 腫瘤病人基數趨升

鑑於看到本港醫療在大灣區發展的優勢，最近新風天域集團在香港收購了腫瘤醫療機構香港綜合腫瘤中心。收購完成後，新風天域旗下的大灣區醫療板塊包括希愈醫療、深圳新風和睦家醫院、廣州和睦家醫院及香港綜合腫瘤中心，將會組成「新風大灣區醫療」，形成一個大灣區跨境醫療保健生態系統。梁錦松指出，腫瘤發病常見於高齡人士（見圖），更有外國專家認為腫瘤是老人病的一種，隨着人口老化，內地及香港的腫瘤發病率將愈來愈高，目前中國每年新增腫瘤病人數目達500萬人，香港也是高發地區，現時包括香港在內，去年大灣區新增腫瘤病人數目接近50萬，腫瘤治療需求愈來愈大。吳啟楠補充，去年大灣區新增腫瘤病人數目，較10年前增加1倍，還要留意50萬人是首次發病人數，隨着腫瘤治療存活率提升，逐步變成慢性病，也有復發的可能，意味未來在大灣區腫瘤病人的基數會愈來愈大。

內地愈來愈多人負擔得起港醫療

吳啟楠透露，腫瘤治療是集團其中一個增長較快的領域，整個集團在腫瘤內科的收入3年間約增6倍，還未有計算在放射科、外科及康復治療等其他方面的增長，未來大灣區在腫瘤治療方面仍有很多發展空間，而香港在腫瘤治療方面具優勢，目前中國腫瘤5年存活率約40%，香港腫瘤的5年存活率則達70%，主要基於香港在早期發現、早期確診、創新療法及創新藥物方面較具優勢，雖然近年內地的腫瘤存活率也在快速提升中，但認為香港仍可保持一定優勢，在採用海外創新治療方法、創新醫療器械及創新藥物方面的成熟度仍較內地為高。潘冬平也指出，近年內地不乏負擔得起香港醫療費用、並期望使用海外創新藥物的腫瘤病患者選擇來港治療，相信未來內地及香港的腫瘤治療可互補，內地及香港病人可因應個人經濟狀况及治療需求，而選擇在內地或香港接受治療。

[活在灣區]