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恒指再挫344點 跌至3周低位

標籤：經濟

【明報專訊】隔晚美股道指下跌，加上美匯指數續偏強，人民幣中間價連續第二日走弱，跌至4個多月新低（見另文），在岸、離岸人民幣齊貶值，港股在期指結算前夕再回調，曾跌近400點，失守18,500點關，收市報18,477點，跌344點，跌至3周低位。科指跑輸大市，跌逾2%。跌市成交重上千億元水平，北水亦續流入，金額較上日大增62%，至逾兩周高。有證券界人士表示，近期港股升浪並沒有實質原因支持，待期指結算完，看淡6月份走勢。

恒指昨低開161點，其後走勢反覆向下，午後跌幅擴大，最多跌396點，低見18,425點，收市報18,477點，跌344點，連續兩日下跌，並為5月8日以來3周收市低位。國指跌1.9%；科指曾跌107點，低見3747點，跌幅2.8%，收市仍挫2.3%，報3765點。

市監局規範平台收費 電商股捱沽

大市成交較上日增加26%，達1231億元。北水淨流入增加至67.7億元，為連續第10日流入。農行（1288）、中海油（0883）、工行（1398）分別錄北水淨流入7.9億元、4.4億元及3.4億元。惟盈富基金（2800）錄北水淨流出5億元，全日成交達72億元。

國家市監總局指要規範平台經濟領域價格收費行為，電商股捱沽，美團（3690）跌5.3%；阿里巴巴（9988）挫3.5%；京東（9618）挫3%；騰訊（0700）亦跌2.4%。內銀股亦有沽壓，招行（3968）、工行、農行及交行（3328）跌1%至2%。領展（0823）昨中午公布業績，早段曾跌1.8%，績後倒升最多5%，收市升3.7%。

香港股票分析師協會理事連敬涵表示，港股下跌與隔晚美股道指下跌逾200點有一定關係，恒指失守18,500點並非關鍵，反而重要支持位是18,300點，預期周四期指結算有機會守到，因大戶月初由低位部署炒上，港股不會大散。但預期結算完大市就會逆轉，直言近期升浪純屬炒作，沒實質原因支持，就算資金流入都是以對冲基金為主，屬短炒，如沒進一步實質利好消息支持，看淡6月港股走勢，若穿18,300點，下一個支持位是17,800點。