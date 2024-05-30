在岸人民幣見7.2498 逾半年新低

離岸價則報7.2729，跌93點子。人民銀行昨日公布人民幣中間價7.1106元，較上日跌5點子，為自1月23日以來的新低，但是仍較市場預測的高出近1400點子。有分析認為，其中間價反映人行正在放緩貶值節奏。

分析：內房未企穩 人幣或續緩跌

對於昨日人民銀行繼續開出較市場預期高的中間價，彭博社引述瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰表示，其中間價反映人民銀行正在試圖放緩人民幣的貶值節奏，而並非為維持人民幣匯價於某一水平。報道亦同時引述馬來西亞銀行資深策略師Fiona Lim認為，若內房市場未能反映出能企穩的強力證據，不排除人民幣會繼續緩慢地貶值。

另外，金管局連續第二日通過貼現窗口向銀行投放流動性，繼本周一投放6億元後，再於周二投放7.8億元。昨日港元表現反覆，高見7.8110元，低位則見7.8138元。而港元拆息則普遍向下，與樓按相關的1個月港元拆息終止3連升，跌0.91點子（100點子等於1厘）至4.49816厘。有交易員表示早前港元拆息抽高，且市場拆出行較少，或令個別銀行選擇於貼現窗拆借。