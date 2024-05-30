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港零售基金首季淨流入296億 扭轉連續兩季淨流出

【明報專訊】香港投資基金公會公布今年首季基金銷售數據，本港零售基金於季內錄得淨流入38億美元（約296億港元），淨流入金額亦為3年來新高，同時亦扭轉上兩季淨流出的趨勢，對上一季淨流出金額達21億美元。投資基金委員會聯席主席黃德泰表示，從資金流入基金可反映投資者開始「risk on」（追逐風險）投資。

黃德泰：反映投資者開始risk on

季內港零售基金總銷售額達198億美元（約1544億港元），按季飈升69%，為自2021年第三季以來高位。當中債券基金佔總銷售額近一半，達89.5億美元，按季升逾1.26倍。

34個基金類別中，淨流入資金大部分流向環球債券及北美債券，兩者分別吸資22億美元及21億美元（見圖）。亞太債券和亞太混合資產為所有基金類別中淨流出最多，淨流出金額達6億美元和4.2億美元，同時為連續4個季度錄得淨流出。

憧憬減息 資金多流入債券

季內股票基金錄得淨流出6.48億美元，但淨流出幅度較上季收窄約52%。當中只有日本股票及環球股票於季內錄得淨流入，兩者分別淨流入1.3億美元及0.6億美元；淨流出方面，行業和主題股票（亞太區除外）則淨流出最多，達2.4億美元。而中國股票及大中華區股票亦分別錄得1.8億美元及1.3億美元淨流出。

對於債券基金的資金流入較多，投資基金委員會聯席主席鄒建雄表示，目前投資者普遍看法為美國息口將下跌，而買入債券基金則可鎖定高息，受惠高息收益之餘，於未來減息時可同時受益於債券價格上升。

黃德泰補充，由去年底至今年初留意到，投資於債券基金的資金流入較為明顯，而資金起初大多數流入至投資級別債券基金，而最近則較多投資者留意非投資級別債券的基金，如一些新興市場的債券基金。

回報方面，港零售基金大部分基金類別年初至今均錄得正回報。截至本月18日，中歐及東歐股票、香港股票、大中華區股票，以及北美股票平均回報分別為17.2%、13.1%、11.4%及10.2%。債券基金方面，新興市場及高息債券平均回報為 6.4%，環球債券平均回報為0.3%。