聯想發20億美元零息可換股債 引入沙特主權基金 擬當地設地區總部生產設施

明報記者 蕭嘉聰

換股價10.42元 較周一收市折讓13.5%

聯想股價昨日低開1.5%後受壓，收市報11.62元，跌1.7%，成交14.8億元。根據雙方戰略合作框架協議，聯想將在沙特阿拉伯設立中東和非洲（MEA）地區總部及新生產設施，Alat將提供支持和協助，以確保戰略合作順利實施。生產設施將製造個人電腦與服務器，擴大聯想現有的全球業務和生產佈局。聯想預期，MEA地區業務可提升全球供應鏈的韌性和靈活性，更敏捷地為該地區客戶提供服務。聯想集團董事長兼執行長楊元慶表示，合作將帶動聯想集團擁有更多資源和更大的財務靈活性，進一步加速轉型並拓展業務，把握MEA地區的巨大增長機遇。集團計劃在沙特阿拉伯新建一個技術與製造基地，助力該地區發展成為未來的創新中心，Alat將有所受惠。

聯想將向Alat發行零息可換股債券，3年後到期，可根據條款及條件轉換為股份，假設到期時可換股債券按每股股份10.42元換股價悉數轉換，將轉換為近15億股股份，相當於聯想已發行股數約12.1%，以及透過發行轉換股份而擴大的已發行股數約10.8%。聯想表示，所得款項淨額將用於償還公司現有債務以及補充運營資金及一般企業用途。此外，Alat將有權提名一位非執董加入聯想董事會。

另發行11.5億份認股權證 每份1.43元

Alat成立於2024年2月1日成立，將在沙特建立一個專注於先進工業和電子產品行業的全球可持續技術製造中心，其最初的關鍵戰略業務領域覆蓋半導體、智能設備、智能建築、智能家電等。此外，聯想同時公布發行認股權證，以發行價每份認股權證1.43元，發行11.5億份認股權證，董事會認為3年期的認股權證發行是籌集額外資金以支持未來增長的良機，並沒有即時攤薄作用，同時可擴闊資本基礎，體現聯想持續推動的戰略轉型、全球市場領導地位及業務增長勢頭的信心，所得款項淨額用於償還現有債務以及一般企業和營運資金用途。