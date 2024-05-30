京東阿里發CB作回購 聯想主要償債補充營運資金

低估值吸投資者 極低成本集資

今年科網公司主旋律是提高資本回報，股份回購計劃成最主要手段。三家公司均通過股價低估值吸引投資者進場，從中以極低成本取得大額資金，阿里所發行CB的票面息率為0.5厘、京東為0.25厘、聯想更是零息。

但留意阿里京東及是次聯想發債的目的有所不同。阿里及京東發債的集資目的主要用於支持其股份回購計劃，加上換股價較宣布發行時股價有溢價，亦未有指定發行對象，情况類似與市場對賭未來股價走勢，債券投資者預期阿里及京東未來股價有上行空間可以獲利，阿里及京東就「求仁得仁」先取得鎖定較低資金成本以支持回購計劃。

分析：聯想CB存折讓 其他股東「蝕章」

至於聯想是次發債，主要目的便是引入策略股東開拓中東市場，希望帶來協同效應。留意聯想發行CB的換股價存在13.5%折讓，而合作亦包括計劃在中東大展拳腳，建設新生產設施等。

宏高證券投資經理梁杰文認為，雖然聯想今次發CB吸納資金與京東及阿里無異，但聯想發行零息CB、換股價較周一收市價有13.5%折讓，情况有如「派錢畀投資者」，對其他股東而言有一定「蝕章」。

他稱，對阿里及京東如果最終股價大升，投資者行使CB雖然會攤薄股東回報，但中概股近年受宏觀因素影響，股價波動加上前景不明朗，發CB比起一般配股較能保障股價，增加對投資者吸引力，或是公司發行CB另一考量；而所集得資金除回購外，亦或有其他用途。

FSMOne（香港）環球債券部助理研究經理施家頌解釋，阿里及京東實際是進行「高賣低買」，賣出行使價溢價率達三成的認購期權，並把所得款項用於回購市價低迷的股份，間接令可換股債券成為公司修復價值及套利工具。