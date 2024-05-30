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富衛首季新業務價值增17%

【明報專訊】富衛集團公布今年首季業績，期內新業務價值為2.15億美元（約16.77億港元），以去年精算方法和營運假設計算，按年相應增長17%，新業務銷售（APE）為4.6億美元，按年增長10%。富衛指出，集團旗下4個地區分部，包括香港和澳門、泰國和柬埔寨、日本、新興市場，新業務銷售和新業務價值均相應錄得增長。

4地區分部均錄增長

富衛稱，港澳業務在內地訪客重訪推動下，繼續保持增長趨勢。泰國新業務銷售和新業務價值增長，反映了市場專注於高利潤率保障產品，日本和新興市場亦帶來強勁的新業務價值增長。

業務拓展方面，今年3月富衛成為馬來西亞FWD Takaful Berhad的主要股東，持股70%，並將在印尼人民銀行人壽保險（BRI Life）的少數股權投資增至44%。富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，集團今年開局良好，持續擴大業務規模，深化在亞洲10個市場的發展，以服務當地客戶。

富衛在今年首季發行於2029年到期、利率為8.4厘的9億美元5年期次級票據，為2024年7月到期的債務再融資。今年2月6.85億美元的3年期循環信貸額度已經完成，目前未提取的已承諾信貸融資總額共有11.85億美元。黃清風表示，本季度完成9億美元的再融資，延長該行的債券到期期限。他稱富衛資產負債表穩健，反映其行之有效策略和有序的增長模式，並致力藉此實現可持續盈利。