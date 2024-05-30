美國債拍賣反應弱 10年期債息升穿4.6厘

彭博社指出，美國國債拍賣對美股的影響力愈來愈大，反映美聯儲貨幣政策路徑的不確定性正影響市場。市場擔心美國國債供應增長將推高孳息率，對美股升勢構成阻力。Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley指出，美國及其他國家國債孳息率走高，對預測市盈率達22倍的美股來說並非好消息。

面對美聯儲官員接連放鷹，市場推遲減息預期。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）昨晚的數據顯示，交易員押注美聯儲直至9月仍維持利率不變的概率超過五成，推動債息向上。

康菲同意1334億購馬拉松石油

另外，康菲石油（ConocoPhillips）（美：COP）昨同意以價值171億美元（約1334億港元）全股票交易，收購馬拉松石油（Marathon Oil）（美：MRO）。這兩大知名能源企業合併，標誌能源產業今年一系列併購活動最新重大整合。美國頁岩油生產商Hess（美：HES）股東本周亦同意以530億美元價格，出售給雪佛龍（美：CVX）。

根據交易條款，馬拉松石油股東每股可換取0.255股康菲石油股票，較馬拉松石油周二收市價有近15%溢價。馬拉松早段股價升逾一成，康菲石油股價跌3%。該交易的企業價值為225億美元，當中包括54億美元債務。

（綜合報道）

[國際金融]