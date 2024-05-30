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FT：英倫銀行縮表 致市場現金短缺

【明報專訊】《金融時報》指出，英倫銀行大量減持所持政府債券，正導致貨幣市場某些角落出現現金短缺，可能需要結束量化緊縮（QT）。巴克萊、美銀及NatWest的分析師警告，現金稀缺導致近期回購利率飈升，可能導致英倫銀行在9月檢討貨幣政策時，放慢「縮表」進程。

過去兩年，英倫銀行透過減持所持債券，將其資產負債表規模，由接近1萬億鎊（約9.95萬億港元），縮減至約7600億鎊（約7.56萬億港元）。不過有別於其他央行，英倫銀行除了會待債券到期後不再投資，還會主動出售債券。目前銀行每周都會從英倫銀行手上，競購多達8億鎊（約79.6億港元）的債券，消耗了原本充斥市場的流動性，並導致市場需要透過英倫銀行的短期回購工具借入短期現金。市場近期對這短期回購工具的需求激增，單在上周已透過該工具借入160億鎊（約1592億港元），遠高於上月初每周低於50億鎊（約498億港元）的水平。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）預計，資產負債表的「穩態」狀態，介乎3450億鎊至4900億鎊（約3.4萬億至4.87萬億港元）之間，預示仍有大量「縮表」空間。不過分析師認為，容許貨幣市場平穩運作的央行資產負債表規模，較貝利的預期大得多。在英倫銀行準備今年稍後啟動減息之際，貨幣市場貸款利率上升，可能會削弱英倫銀行貨幣政策的有效性。銀行隔夜借入英鎊的利率（稱為Sonia），目前為5.2厘，僅略低於英倫銀行的5.25厘基本利率。

（金融時報）

[國際金融]