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癌症篩查快八倍 骨科手術更精準 港科企藉AI及AR 提升診斷及手術效能

近年新型傳染病、人口老化，以至醫護人手不足等問題，促使全球聚焦醫療科技發展，惠及更多病人。日前，本港舉辦第三屆「國際醫療健康周」，香港科技園公司（科技園公司）率領33間園區公司參展，其中兩間科企視見科技有限公司（Imsight）及雲合科技有限公司（Syngular）均以人工智能（AI）技術開發創新的醫療方案，前者提升多種癌症及肺部病變的診斷速度；後者則以擴增實境（AR）及3D醫學圖像，輔助骨科手術之餘，亦協助外科手術訓練。

科技園公司在展覽中設立專屬展館，讓眾多園區公司展示創新醫療方案，包括全球首創以尿液DNA濃縮專利技術，成為一種非入侵性的篩查子宮頸癌方案；以及癌症及心血管疾病快速篩查方案、高精準度手術機械人等。

 

AI分析醫學圖像 助伊院識別6萬中風個案

2017年成立的Imsight，由來自香港中文大學教授及博士生團隊成立，並且在科技園公司「創業培育計劃」下畢業，其中自主研發的「愛視見」AI系統，已經連續多年獲「香港資訊及通訊科技獎」（ICT Award）。「愛視見」是運用專利AI演算法，能分析胸部X光、電腦斷層掃描（CT scan）及至顯微鏡下細胞核的醫學影像，可以在短至數分鐘內提供AI診斷結果給醫生，協助識別癌症、細胞病變等。

本地醫療界面對最大的痛點，是醫學圖像數量龐大，而負責檢視、診斷的專科醫生卻嚴重不足，AI技術便是一個很好的切入點，減輕醫生的工作量，並且提升斷症的速及準確率。Imsight是香港首間初創與其中一間醫管局轄下的醫院合作，以AI同步檢視病人的腦部掃描，分析其出血性中風風險。公司在2022年初引入AI至伊利沙伯醫院內急症室，至今已辨識超過6萬宗案例，在半分鐘內從CT Scan中偵測腦出血中風個案，準確度達99%。

Imsight總監李卓文表示：「我們期望AI成為前線醫生可靠的伙伴，藉著快速、可靠的AI分析工具作輔助診斷，例如在急症室分流、轉介其他專科時，能作為重要的參考指標工具。」

 

自動化癌症篩查 大數據助調配醫療資源

AI技術另一個好處，是將整個分析醫學圖像流程數字化。以往需要大量人手輸入數據；如今整個工作流程都變得數據及自動化，由掃描樣本、分析醫學圖像、撰寫診斷報告，全部可以在一站式系統完成。李卓文指：「這種AI配合數字化已應用於內地部分地區，以AI作篩查子宮頸癌案例。在一年間處理20萬例，研究發現為當地醫護的工作效率提升了8倍，亦可舒緩當地缺乏醫護資源，病人可以更快得到診斷及治療外，亦向公共衞生政策決策者，提供客觀數據作分析，更有效分配醫療資源。」

同時，Imsight亦有拓展業務於內地大灣區。近期亦成功落戶福田區的北京大學深圳醫院，以AI作子宮頸癌篩查，他續表示，除了內地及香港外，東南亞亦是視見科技的目標市場，未來亦將發展至歐洲市場。

 

AI生成3D醫學圖像模型 輔助骨科手術更精準

AI技術應用廣泛，除了協助醫療診斷外，亦可以在生成醫學影像上大派用場。另一間科企Syngular，通過科技園公司「生物醫藥科技培育計劃」（INCU-BIO）茁壯成長，其專注開發擴增實境（AR）手術輔助軟件，於2023年日內瓦發明展評審嘉許金獎（醫療器械組）。該軟件利用AI技術，把病人的電腦掃描（CT）、磁力共振（MRI）等醫療圖像自動生成3D醫學圖像，包括骨骼、肌肉、器官、血管等，骨科醫生佩戴混合實境（MR）頭戴式裝置進行手術時，把標記了的電腦掃描或磁力共振掃描的3D影像，重疊在病人身上對位，讓醫生進行手術時更加精準。

醫工合作是未來醫學發展的大趨勢，Syngular團隊雲集了生物醫學和遊戲開發的專家，透過結合兩者經驗，藉AI提升3D醫學圖像的建模速度。Syngular行政總裁施君易表示：「在進行骨科手術前，傳統的做法是以醫學圖像配合工程師的設計，以3D打印模型出來，往往需時數天；而Syngular可讓專科醫生只要輸入所需數據，1小時內便可自動生成各種3D圖像。若需要進行緊急的骨科手術，這套軟件即起關鍵作用，可快速地鎖定病理位置，大大縮短準備手術模型的時間。另外，利用MR眼鏡顯示3D圖像，不用3D打印建模，亦可節省成本。」

 

新增多人模式 配合手術教學

在輔助手術以外，Syngular亦可用於外科手術臨床教學上。施君易表示：「多數手術室空間比較狹窄，不方便讓太多學生入內旁觀。這套軟件可配合5G網絡，可以直播手術過程，醫生和醫科學生只要配戴頭戴設備，便可以『第一視角』，讓醫生直播給學生觀察各種病人的處理手法等。」另外，第二版軟件預計今年10月推出，將新增「多人模式」，多位醫生可同時加入同一個手術中一同使用。」

現時Syngular已與本地公立醫院合作，試用這套混合實境軟件，未來有意拓展中國內地市場。施君易表示：「我剛剛在南京考察，當地醫生對這種應用模式深感興趣，尤其是內地擁有許多專科醫院，每日需進行數量龐大的手術。另外，綜觀全球醫療市場上，Syngular可輔助手術及準確計算切割位置，相比起昂貴的手術機械人，這套軟件具有更大的發展潛力。」

今次生物科技旗艦活動「國際醫療健康周」匯聚全球醫健行業買家和投資者，是本地初創展示創新醫療科技的黃金機會。科技園公司轉化研究所高級總監劉思雅表示：「科技園公司參與各項醫療界盛事，為創新者及企業家提供平台，向全球展示本港尖端科技，建立全球夥伴網絡，推動本港成為首屈一指的生物科技樞紐。科技園公司為參與企業鋪橋搭路，拓展業務，有助本港醫療科技立足國際，並成功在全球市場脫穎而出。」

 

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