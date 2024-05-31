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機管局首發點心債涉15億 票面息2.93厘

【明報專訊】機管局公布成功發行15億元（人民幣，下同）10年期高級票據，是機管局首次發行的離岸人民幣債券（俗稱點心債），亦是本港企業發行人在公開債券市場發行首隻10年期離岸人民幣債券。債券票面息率2.93厘，機管局指票據廣受銀行、資產管理人、私人銀行和證券商等各類投資者歡迎，訂單認購高峰額逾123億元，峰值認購率逾8倍。當局相信是次發行將進一步增加當局融資渠道和擴大投資者基礎，並促進離岸人民幣債市發展。

10年期 超購逾8倍

機管局主席蘇澤光表示，投資者反應熱烈，再次證明投資者對香港機場作為地區及國際航空樞紐的信心，票據亦為機管局以最具競爭力的融資成本，在資本市場增加融資渠道。票據預計在6月5日發行，將於港交所（0388）上市，亞洲地區投資者獲分配債券比率為96%，4%為歐洲投資者，款項將用於一般企業用途，包括為投資項目注資。

渣打為聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席主承銷商之一，該行大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示，此次發行巿場較少有的長年期離岸人民幣債券，獲得區內及國際投資者熱烈追捧。投資者對包括長年期發行的離岸人民幣債券深感興趣，期待是次成功有助鼓勵更多發行人涉足相關巿場。

此外，人民銀行刊登副行長陶玲訪問文章，她表示下一步推進人民幣國際化措施方面，會支持更多境外央行、國際開發機構、跨國企業集團等，在境內發行熊貓債（即境外機構以人民幣發行的債券）。當局亦會提高人民幣金融資產流動性，豐富風險對冲工具。