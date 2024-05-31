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李澤楷：香港電訊派息率持續穩健

【明報專訊】香港電訊（6823）舉行股東周年大會，有股東稱留意到公司資產淨值持續減少，過去幾年派息比率超過100%，質疑派息的可持續性。執行主席兼執行董事李澤楷表示，公司因是信託形式運作，在會計處理上有所不同，故投資者應集中現金流能否維持派息率，以及派息後的投資能力，「如果公司派唔到咁嘅息，董事會不會批准」。他重申公司業績穩健，料派息也會持續穩健。他又稱香港電訊股價過去幾年表現較恒指、亞洲其他電訊公司平穩。

董事總經理許漢卿補充，公司派息主要根據現金流決定，作為電訊公司會較着重基礎建設投資，例如光纖網絡、5G網絡的投資早已進行，在會計制度上需時間分攤折舊，故盈利未必與現金流一致。翻查公司業績，香港電訊截至去年12月底止的經調整資金流錄得57.98億元，按年增加3%，當中年內已付融資成本淨額上升77%至15.58億元；明年到期的銀行貸款及債券，分別有3.96億美元（約30.9億港元）及5億美元（約39億港元）。

籲多留港消費 提振經濟

另外，有股東希望公司能夠推出優惠的手機上網計劃，供經常北上港人使用。李澤楷指出公司已推出「一卡兩號」，亦有相關數據計劃提供予客戶，但他呼籲港人可多留港消費，提振本港經濟。

李澤楷昨出席電盈（0008）股東會時重申對香港非常有信心，認為香港過去幾十年經歷跌宕起伏仍能挺過去。有股東引述英國智庫《經濟學人》報告顯示香港排行第9，新加坡排首名，李澤楷稱「以前話我哋世界第一，可能高估咗；𠵱家話我哋世界第七、第九，亦可能低估咗，所以我不會過份擔心。」他又認為現在社會氣氛特別融洽，有利於經濟持續發展，對香港前景有信心。