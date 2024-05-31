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彭博：萬科接觸主要銀行 磋商500億貸款

【明報專訊】據彭博引述知情人士稱，內房萬科（2202）正與一些主要銀行就約500億元（人民幣，下同）（約69億美元）的貸款進行深入磋商。知情人士稱，在金融監管機構指示銀行向萬科提供資金支持後，這筆由工商銀行（1398）牽頭貸款在幾個月前已開始磋商。貸款將以萬科價值約800億元至900億元的房地產資產作為擔保，是萬科總計約1300億元資產包的一部分，公司先前已在準備作為抵押。

報道引述消息稱，約6到7間銀行計劃參與今次貸款，除了工行牽頭，包括建行（0939）和平安銀行（深：000001），所得款項將用於償還債券和其他私人債務，銀行仍在選擇針對這筆貸款的抵押品。報道稱，萬科未予置評；工行、建行和平安亦無立即回覆查詢。

據彭博彙編數據，若簽署協議，將是繼台灣國家住宅及都市更新中心在2022年140億美元交易以來亞太地區（不包括日本）最大的一筆貸款。

龍光傳就「凱玥」再融資

另外，龍光（3380）與合景泰富（1813）合作鴨脷洲豪宅項目「凱玥」的102億元銀團貸款將於8月到期，據彭博社報道，據稱龍光已委託摩根大通洽商安排再融資，惟交易尚未敲定。

雖然項目的貸款並不包括在龍光的80億美元境外重組計劃中，但私募債和債券的獨立持有人都指望從該住房項目中獲得收入，以幫助使重組計劃可行。

報道引述熟知內情人士稱，私募債持有人對龍光的風險尤為擔憂，更有兩位知情人士指，尚未收到龍光任何所謂重組支持協議，意味龍光的境外重組尚未有評估方案。