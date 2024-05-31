moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

匯控私銀增聘銀行家攻中東

【明報專訊】匯控（0005）中東及北非私人銀行主管Aladdin Hangari在彭博社訪問表示，因應愈來愈多富豪移居中東，該行正在積極拓展業務，去年增聘100名銀行家，未來數個月會進一步招聘，將有助他們在未來5年增加客戶資產60%，現時業務管理850億美元資產。

冀未來5年增加客戶資產60%

Hangari稱，匯控在所有關鍵市場都有強大業務，與現有客戶之間還有很多合作空間，同時也有吸引新客戶的潛力。他們對於人才，尤其是頂尖人才的需求相當強勁，由於沙特規模龐大，連同阿聯酋、科威特和卡塔爾，都是所有私人銀行的關鍵市場。

匯控在亞洲有強大業務運營，將有助在海灣地區吸引更多富裕投資者業務。Hangari稱明顯見中東對亞洲投資，以及亞洲對中東的投資都很感興趣，希望匯控成為投資和貿易資金流的中心。

匯控在亞洲財富管理業務相當著名，但在中東地區則落後於瑞士同業。該行2022年於阿聯酋開設了在岸私人銀行，服務持有逾200萬美元可投資資產客戶，去年當地來自新客戶的資產增長51%。

Hangari在去年從瑞信轉投匯控，他曾是瑞信財富管理業務高級主管，亦是卡塔爾王室主要客戶關係經理。去年匯控亦從瑞信聘請一系列人才，擴大匯控在卡塔爾、科威特和沙特阿拉伯等地的業務。

另一方面，彭博報道，摩根士丹利聘請匯豐前離岸中國業務市場主管Edwin Lim擔任亞洲私人財富管理業務的董事總經理及銷售經理。