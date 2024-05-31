麥樸思轉軚撐中資股 現為入市良機 看好科技相關及致力成國際品牌股份

明報記者 劉敬華

麥樸思今年4月初仍認為中國市場不宜沾手，他解釋，當時中國市場跌得太低（went too low），投資情緒太過悲觀，故對中國市場持觀望態度，直至最近中國政府推出多項措施解決內房問題，其中包括改變限購政策，為樓市提供復蘇條件，同時股市現觸底信號，因此最近3至4星期開始轉為看好，但強調並不是「超級看好」（not super bullish），因市場雖已見底，短期仍可能再次下跌，中長線市場將重拾升軌，更有望於未來跑贏印度市場，但預期不會在今年內發生。

市場雖見底 短期仍可能再下跌

麥樸思又稱，中國仍是出口強國（export powerhouse），人民幣持續偏軟，中國出口將會更強勁，相信出口將為中國經濟復蘇揭開序幕，無疑內房危機嚴重打擊內地消費者信心，不少內地民眾投資偏重於樓市，應可從中汲取教訓，不會再將所有雞蛋放在同一個籃子，認為中國仍坐擁龐大消費人口，相信消費者信心正逐步復蘇，認為對於中國如此龐大的經濟體而言，經濟增長4%或5%並非不合理。

看好小米華為 強調不代表會投資

看好中國市場前景的麥樸思透露，正籌備於9月推出新基金Mobius Emerging Opportunities Fund，基金投資目標將包括A股及H股，認為香港是通往內地的重要門戶，港股往往可提供優質的內地企業選擇，兩者相較下，認為上海股市較港股有趣，因就發掘中國市場機會而言較為深入。

至於行業方面，目前較看好與科技相關的中資股，如軟件及硬件，特別是半導體，基於中國政府正加大力度提升半導體的技術含量及產能；又看好正逐步躋身成為國際品牌的中資股，如小米（1810）及華為，但他強調只是舉例，並不代表他會投資這兩家公司。而在電動車方面，他亦指有留意到具吸引力的選擇。