moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

標普：聯想進軍中東 緩解中美政治風險

【明報專訊】標準普爾發表報告指出，聯想集團（0992）或於未來兩年內因中美地緣政治風險上升而面臨挑戰，但相信聯想生產多元化和進軍中東的計劃應能緩解這些風險。

生產線集中中國

關稅出口限制增支出

該報告提及，聯想的35家工廠遍布全球，惟大部分生產集中在中國，尤其個人電腦（PC），而美國或歐洲監管機構在PC進口或晶片採購的新關稅或出口限制，可能大幅增加聯想的資本支出或運營支出。戴爾（DELL）與惠普（HP）等其他電腦製造商正面臨類似風險。

標普估計，若運營支出增加約3億美元或智能設備業務集團（IDG）經營利潤率下降60個基點，並每年發生，將觸發該行降級條件，即淨債務佔EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）比率達到1倍。

該行認為，聯想日前提出發行20億美元零息可換股債券和認股權證的影響，將取決於其用途。

假設成功發行，而且剩餘資金用於再融資，估計未來兩年經調整後的淨債務佔EBITDA比率將略低於1倍。發行3年後，如果可換股債券和認股權證被行使，槓桿比率或會大幅下降。

標普又表示，對聯想2025/26財年收入預測大致保持不變，增長率分別為7%和9%；當中略為下調2025財年PC收入預測，但基礎設施解決方案集團（ISG）的較高收入有助抵消。

該行續稱，ISG收入或在2024財年8.5%的下跌後有更強勁反彈，但或因投資AI服務器而仍然錄得虧損。

另外，標普將2025/26財年EBITDA利潤率預測由6.9%下調至6.4%，反映高毛利的IDG收入佔比減少，以及新AI產品以致的較高銷售和營銷成本，換言之，該EBITDA預測意味着2025/26財年的淨債務佔EBITDA比率將為0.9倍。