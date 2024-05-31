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保泰人壽：成立至今獲批索償個案逾99%

【明報專訊】近期保險公司指醫保客戶在投保申報有問題，因而拒賠引發爭議。虛擬保險公司只能經網上渠道投保，對於會否因而增加核保問題，保泰人壽（Bowtie）聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇表示，自2019年以來處理近7萬次索償申請，獲批索償個案比率有99.53%，認為沒有相關問題。

他指一旦索償時出現問題，會先再核保以確定是否與漏報事項相關，客戶投保時會與核保部門直接溝通，解答他們的申報疑問，雖然該行核保時間較其他公司長，但投保時更詳細地詢問情况，可確保公平待客。

保泰開業5周年，撇除整付保費保單，去年第四季保泰保單銷售為全港第10，整體客戶人數按年上升50%至近14萬個，現時每月新增近千個客戶。主力產品自願醫保在截至去年3月的財政年度，市場佔有率有5%。

第4季客戶人數按年升50%

保泰聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝表示，現時公司客戶年齡層以30多歲為主，對新科技較遲疑的年長客層亦有增加趨勢。他指全港有近半居民沒有個人或僱主提供醫保，現時直銷渠道在保單銷售佔比逾7%，較外地成熟市場一成至兩成為低，認為業務有增長空間。保泰目標在未來3年內，成為首三大醫保公司。

冀未來3年成港三大醫保公司

保泰去年經常收入增50%至逾2.5億元，對於何時可收支平衡，顏耀輝指內部曾評估可在兩年內達成，若減少在獲客、品牌投放資源現時其實已可做到，不過他們現時仍以業務增長為優先。該行去年進行2.72億元的B2輪融資後，資金相當充裕，至於是否上市，他指後續會繼續融資，對融資渠道和投資者保持開放。

虛保主打高性價比產品，對於保費上調，陳鯤宇表示因為醫療通脹去年底曾經上調，預期今年亦要提高，不過兩年的加幅均會低於醫療通脹的8%至10%。在控制保費上升方面，醫療上會加強預防性檢查投放，讓客戶輕症時已開始治療，營運成本方面，他們核保、理賠等營運，利用人工智能編寫改進核心系統，客戶服務、市場營銷等各範疇亦有應用以協助提升工作效率，有助成本幾何式下降。