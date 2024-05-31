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美首季GDP增長下修至1.3% 近兩年最低增長 消費支出較預期弱

【明報專訊】美國經濟有降溫的迹象。由於消費支出較預期疲軟，美國第一季GDP修正值，由按季折合成年率增長1.6%，下修至增長1.3%，遠低於去年第四季的3.4%增幅，是2022年上半年美國陷入經濟收縮以來，最低的增長。

PCE折合成年率增長3.3% 較初值略低

昨公布的第一季個人消費支出（PCE）物價指數，按季折合成年率增長3.3%，雖仍是一年以來最強勁的增幅，但較初值略低0.1個百分點。剔除波動較大的食品及能源價格，第一季核心PCE物價指數的升幅，亦較初值略低0.1個百分點。通脹升幅及經濟增長下修，令市場的減息預期輕微上調。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）的數據顯示，交易員押注美聯儲9月開始減息的概率，由周三不足五成，升至昨晚的五成以上。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由周三逼近5厘，回落至4.93厘。美國10年期國債孳息率昨晚回落至4.5厘水平，周三曾升穿4.6厘，創1個月高位。

不過受疲軟的消費支出影響，加上道指成份股、美國雲端軟件商Salesforce（美：CRM）的季度收入及展望遜於預期，導致早段股價急挫兩成，美股三大指數早段續跌。道指繼周三挫逾400點後，早段再跌近400點。微軟（美：MSFT）、亞馬遜（美：AMZN）、甲骨文（美：ORCL）等雲計算服務商股價早段集體下滑。

美國的經濟增長引擎——消費者支出在首季按季折合成年率增長2%，較初值低0.5個百分點，是3季以來最低的增長。當中商品消費按季折合成年率減少1.9%，較初值的0.4%跌幅顯著擴大，與近期美國零售銷售轉弱的數據一致。通脹及利率高企，加上收入增長放緩等，令消費支出低於預期。

《褐皮書》：零售支出「持平或輕微增加」

在消費者支出下修之際，聯邦政府支出與初值相比有所放緩，而進口有所增加，令GDP增長下修。

美聯儲《褐皮書》指，由4月初至5月中美國多數地區經濟活動「輕微至溫和」擴張，零售支出「持平或輕微增加」，反映消費者對價格敏感度提高，可自由支配支出減。由於消費者對服裝和鞋類需求疲軟，Kohl's（美：KSS）第一季出乎意料錄虧損，並下調年度收入及利潤預期，其股價早段急挫26%。今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）稱：「若一切按照我的預期，通脹將緩慢回落，勞動力市場將緩慢有序轉弱，但維持穩定增長，預計到今年第四季，可真正考慮並準備減息。」

（綜合報道）

[國際金融]