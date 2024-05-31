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Salesforce料次季收入增8% 20年來首未達雙位數升幅

【明報專訊】美國雲端軟件商Salesforce（美：CRM）公布，在截至4月底的第一財季，收入按年增長11%至82.5億美元，是2006年以來季度收入首次低於分析師預期。Salesforce預期第二財季收入按年最多僅增8%，這將會是其上市近20年來，首次未能實現雙位數百分比的收入升幅，令市場憂慮商界轉向採用AI工具之際，其能否繼續保持優勢。Salesforce股價昨早段急挫逾兩成，若跌幅不變，將會是20年來最大單日跌幅。。

Salesforce行政總裁貝尼奧夫（Marc Benioff）強調，講求利潤，並專注於AI的長遠發展潛力，對Salesforce有積極作用。多數分析師預計，Salesforce軟件的生成式AI功能要到2025年或2026年才會帶來收入增長。

惠普料AI PC佔下半年出貨量10%

此外，截至4月底的第二財季電腦製造商惠普（美：HPQ）整體收入按年微跌0.8%至128億美元，但其電腦業務收入按年增長3%至84.3億美元，是接近兩年來其電腦銷售收入首次錄按年升幅。該公司預告AI PC（包括上周微軟開發者大會發布的惠普新型號）將佔今年下半年總出貨量10%左右，料到2025和2026年AI PC財務影響將「更為重要」。惠普預計AI PC將在推出3年後佔惠普出貨量五成。惠普早段股價急升15%。

（綜合報道）

[國際金融]