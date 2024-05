【明報專訊】大摩前亞太區主席羅奇,在2月寫了「Pains me to say HK is over」一文後,引來大量爭議和迴響。下周他將重臨香港,並將在亞洲協會和FCC等地方演講,繼續討論對香港未來的最新看法。我也不完全認同他的觀點,更不贊同「HK is over」的悲觀結論,但他是真心關注香港,才會說出這些話來。有時忠言逆耳,他提出的幾個要點,包括香港政府的行政能力,中國面對的「3D」問題(Demographics, Debt and Deflation),和中國與美國為首的西方關係惡化情况等,都非常值得我們深入研究、討論,盡力改善和尋找對策。