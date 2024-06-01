優博一手中籤率低見0.2% 暗盤價收市升28%

該股暗盤價做好，在輝立最高見1元，較定價0.5元升1倍，收報0.64元，升28%，每手帳面賺約700元，成交額3060萬元。該股在富途暗盤收報0.59元，升18%，每手帳面賺450元。該股將於下周一在GEM掛牌。

汽車街首日最多升66%

另外，汽車街（02443）昨掛牌，股價逆市高見16.92元，較定價10.2元升最多約65.9%，收報12.94元，升26.8%，成交額1.1億元，每手200股帳面賺548元。

銷售麵粉產品的參花實業遞表申請上市，中泰國際為獨家推薦人。該集團去年純利4049.7萬元人民幣，跌10.5%，去年底資產負債比率166%，計劃集資用於購買設備提高產能及擴大銷售網絡等。台資德翔海運再遞表申請上市，去年純利約2071萬美元，跌98%，毛損約3379萬美元。

明報記者