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保監：首季內地客新做保費按年升62%

【明報專訊】保監局公布今年第一季香港保險業臨時統計數字，去年首季香港與內地剛恢復通關，受惠低基數下，內地訪客新做保單保費156.26億元，按年上升62%，另外按季亦增28.9%，結束兩季按季下跌。內地保單保證利率有下行趨勢，內地客戶來港購買儲蓄險繼續明顯上升，去季新做保費按年上升1.37倍至22.67億元，終身壽險按年亦增57.9%至121.11億元。

本地客新做保費增33%

本地客戶新做保單保費亦明顯增長32.88%至496.53億元，按季增達1.22倍，整體第一季整體壽險新做保單保費為652.79億元，按年上升38.95%。按險種計算，非投連個人人壽及年金業務的新做保費，按年上升45.55%至632.79億元，投連個人人壽及年金業務新做保費按年下跌46.01%至18.46億元。

今年第一季壽險保費收入總額按年上升14%至1443億元，非投連險保費收入按年上升18.8%至1303億元，投連險保費按年下跌22.5%至50億元，退休計劃業務供款按年下跌18%至68億元。

財產保險方面，首季毛保費為208億元，按年上升0.9%，淨保費按年上升5.3%至131億元。已償付申索毛額按年上升12.1%至84億元，整體承保利潤增102.3%至10億元。