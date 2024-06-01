美核心PCE通脹維持2.8% 消費放緩 個人開支意外跌0.1%

美國4月整體PCE物價指數按年升幅維持在2.7%，繼續處於今年以來高位；按月升幅則維持在0.3%，升幅連續3個月不變。通脹升幅大致符合預期之際，美國4月個人收入按月增長0.3%，較3月的升幅下調0.2個百分點。美國4月個人開支按月僅增0.2%，較3月大幅下滑0.5個百分點。經通脹調整，美國4月個人開支出乎意料下滑0.1%，反映消費開支降溫，提振了市場對美聯儲今年下半年的減息預期。

今年減息兩次概率升至近五成

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）的數據顯示，交易員押注美聯儲9月開始減息的概率，由周四晚的五成左右，升至昨晚約55%。今年底前減息兩次的概率，升至接近五成。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚回落至4.9厘以下。美國10年期國債孳息率昨晚跌穿4.5厘。然而，市場對消費放緩的擔憂，蓋過了對減息的樂觀預期，加上Nvidia（美：NVDA）等科技股受壓，標普500指數及納指午夜前下滑，納指跌幅更超過1%。電腦製造商戴爾（美：DELL）季度表現勝於預期，惟其AI伺服器以接近零利潤率出售，引起市場擔憂，其股價早段挫逾兩成。

戴爾早段挫逾兩成 納指受壓

彭博經濟研究指出，美聯儲尋找潛在通脹壓力減弱的迹象之際，4月PCE數據似乎有利，不過美聯儲短期內仍將按兵不動，以等待更多數據增強通脹降溫的信心。有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos則指出，雖然4月核心PCE按年升幅是3年最低，但6個月的年化率卻達3.18%，是去年7月以來最高。

擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）周四表示，雖然他有信心通脹將繼續消退，但物價仍然過高，而他尚未見到美聯儲在實現2%通脹目標方面取得足夠進展。

昨公布的歐元區5月消費者物價指數（CPI）反彈，按年升幅達2.6%，較4月上調0.2個百分點，升幅高於預期。不過市場人士估計，最新通脹數據不足以妨礙歐洲央行下周的減息部署，卻會拖慢其未來的減息步伐。

（綜合報道）

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