moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美緩向中東出口AI晶片 防中資間接獲取

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，美國官員已放慢向Nvidia（美：NVDA）及AMD（美：AMD）等晶片商批出向中東地區「大規模」出口AI晶片的許可證，並對中東地區的AI技術開發進行國家安全評估。據稱，美方憂慮被禁止取得美國尖端半導體技術的中國企業，可能透過中東的數據中心取得先進晶片。消息指出，過去數周，美國官員延緩處理中東地區的AI晶片許可證申請，甚至不予回覆，阿聯酋、沙特阿拉伯和卡塔爾等國家的晶片客戶正受到影響。該消息傳出後，Nvidia周四股價跌近4%，昨早段跌逾1%，AMD股價跌逾2%。

累Nvidia周四跌4% 昨早段續挫

消息人士稱，目前未知美國對中東的國安評估需時多久，也沒有關於「大規模」出口的具體定義，不過美國官員尤其關注出口規模。據稱，延遲審批及進行國安評估的目的，是要讓美國政府有時間圍繞如何向海外供應先進晶片訂定全面戰略，並決定誰來管理及保護用於訓練AI模型的設備。

美國商務部出口管理負責人Thea Kendler本月早前訪問了阿聯酋、沙特、卡塔爾和科威特，商討技術管制問題。消息人士稱，她在阿聯酋表示，在半導體出口管制方面的合作取得進展。美國商務部的聲明表示，「保護國家安全」是其最優先的考慮，當局會透過跨部門合作，徹底調查先進技術的出口許可證申請，保護美國的技術生態系統。該部門去年10月將原本限制中國等少數國家的晶片出口限制，擴大至中東大部分地區。半導體企業需獲美國政府許可，才能向中東出口先進晶片及晶片製造工具。

彭博社指出，阿聯酋和沙特一直爭取成為中東地區的AI領袖，以減少對石油出口的依賴。兩國都視美國為重要的合作伙伴，其官員及公司均表示，將滿足美國的要求，與中國的供應鏈分開。

此外，沙特政府證實，計劃出售石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）（沙：2222）價值約120億美元（約936億港元）的股票，以推動大規模的經濟轉型。沙特阿美將於周日起配售15.45億股股票，相當於0.64%股權，預計發行價介乎每股26.7至29沙特里亞爾（約55.7至60港元），較周四收市價折讓最多7.9%。

（綜合報道）

[國際金融]