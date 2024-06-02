11虛產交易平台暫被當獲發牌 證監更新名單 強調申請者不一定獲發牌

明報記者 蕭嘉聰

正式發牌前 不預期招新客

截至昨日，香港只有OSL及HashKey兩家平台獲發牌照，11家當作獲發牌的申請者包括富途（美：FUTU）旗下的PantherTrade、Crypto.com等散戶較為認識的平台。值得注意的是，證監會日前曾提醒公眾，警惕在被當作獲發牌的虛擬資產交易平台申請者的平台或不受規管的虛擬資產交易平台買賣虛擬資產的風險，強調被當作獲發牌的平台不一定最終獲發牌，並可能需結束其在香港的業務。

同時，被當作獲發牌的平台申請者在其政策、程序、系統及監控措施的實際實施和成效獲證監會信納及獲正式發牌前，證監會並不預期平台積極推廣其服務，或與新零售客戶建立業務關係。

Bybit撤回港牌照申請

雖然最終有11家被當作獲發牌，不過臨近過渡期屆滿，近日亦有不少國際知名平台自行撤回在港申請，包括OKX、Huobi HK、Gate.HK，最新有交易量計第三大交易所Bybit於上周五宣布撤回申請。Bybit指經審慎考慮後，旗下子公司Spark Fintech Limited決定撤回港牌照申請，6月1日起暫停香港平台上除客戶提款外的所有產品和服務，建議受影響客戶按提供的指示盡快提取剩餘資金。Bybit表示，將繼續支持香港成為領先的虛擬貨幣創新中心。

值得注意是，今年2月底過渡期申請後，亦有新平台申請牌照升級，例如比特元宇宙（8645）5月中公布，證監會已接納旗下Bitcoin World提交1號牌及7號牌申請，平台於5月17日提交牌照申請，暫未有進展。至於已獲發牌的兩家平台中，HashKey Exchange上周五宣布獲發《打擊洗錢條例》下的AMLO牌照；OSL亦在4月中取得該牌照。

民生證券唱好港虛擬資產行業未來發展，日前發表報告指香港Web3監理架構逐漸清楚，強制發牌可填補過去的監管空白，認為在監理架構不斷完善之下，Web3生態可繁榮發展。該行建議關注已取得牌照的OSL集團（0863）、已提交牌照申請的富途控股、老虎證券（美：TIGR）；積極佈局Web領域的博雅互動（0434）及新火科技（1611）。